Todas las novedades finales deben llegar en marzo

La activación de La Velada del año 6 de Ibai llanos para el verano de 2026 recibe la primera notificación oficial del hype para el descubrimiento de los participantes. Sin nombres propios, el creador de contenido expone el número de combates definitivo y un giro competitivo para ampliar el formato habitual con un dos contra dos.

Ibai Llanos confirma sin dudar que tiene diez peleas preparadas con hasta 22 participantes para La Velada del año 6, un titular envidiable para ir mucho más allá este año. Un espectáculo mayor en todos los sentidos que supera de lejos el récord del evento, con el incentivo de tener a Bad Bunny en el horizonte como gran sueño y la aspiración de superar las millones de visualizaciones del último año.

El altavoz de La Velada del año 6 empieza en un short de YouTube, sin más. La lejanía de Ibai Llanos con Twitch cambia su forma de comunicarse con la audiencia para casos tan cercanos como la última hora de su evento de boxeo, por eso ahora la información llega de manera diferente, como una cápsula rápida sin reflexión ni preguntas del público. Y lo cierto es que es el aperitivo perfecto en busca del menú completo.

Las dos grandes preguntas de la sexta edición pasa por el propio Ibai Llanos y por Bad Bunny. Los dos fueron los nombres más repetidos en el camino a descubrir los protagonistas de La Velada del año 5, por eso tienen tanta fuerza este año. Primero porque el cambio físico del vasco ayuda a pensar que quiere ejecutar esa pelea con Kameto, un streamer francés con el que está enfrentado en el competitivo del LoL.

La segunda es la posibilidad de tener como plato fuerte a Bad Bunny como el gran elemento en los conciertos de La Velada del año 6, y a sabiendas de que el puertorriqueño está en España de gira en verano, todo cuadra. Las fechas del Conejo Malo en España van de finales de mayo a mediados de junio, por lo que esa va a ser el primer cuadro para imaginar el día exacto del evento de Ibai.

Las fechas estimadas para La Velada del año 6

La previsión para el anuncio de La Velada del año 6 es lógica después del patrón de los últimos años, por lo que todo apunta a un evento de nuevo en verano. Ibai Llanos sólo ha confirmado que va a repetir el concepto de tener una Velada del año nocturna como sucedió en 2025 en Sevilla, pero en este caso debe ampliar las posibilidades para arrancar incluso antes para darle espacio a los 10 combates.

En cuanto a las fechas la estimación pasa por la fecha de la presentación del año pasado con el desfile oficial de los boxeadores, que en este caso fue el pasado 10 de marzo. Por eso la onda de información de Ibai ahora puede significar que en las próximas semanas las novedades de La Velada del año 6 pueden llegar, primero con algo de hype y luego con un evento presencial para dar los nombres de los protagonistas para cada una de las peleas.

Ahora sólo falta saber cuándo llegan los primeros nombres, y si Ibai Llanos sostiene la exclusividad para el evento con Twitch, porque ahora parece enfocado en YouTube, y sería un cambio gigantesco. Tanto si combina ambas plataformas, como si cambia de una a otra. Y es una información que seguramente sea oficial en semanas.