La pista de Ibai para soñar con Bad Bunny en La Velada del año 6

El esqueleto de La Velada del año 6 de Ibai Llanos tiene varias confirmaciones oficiales que van a cambiar por completo el concepto actual del evento a la espera de las confirmaciones de las próximas semanas. El lunes 9 de marzo el creador de contenido vasco va a dar todos los detalles para explicar la ampliación a 10 combates con todas las repercusiones en timing, pero las elucubraciones pasan por una ampliación total del evento con un cierre mucho más tardío.

La Velada del año 5 en Sevilla se fue más allá de las 3 de la mañana con más de siete horas de evento, lo que deja un escenario perfecto para imaginar cómo puede ser en 2026 si los rumores se confirman. Las filtraciones hasta la fecha hablan de nuevo de la capital hispalense como sede de la sexta Velada del año, lo que corrobora el peso de La Cartuja de nuevo bajo un escenario nocturno, eso último sí confirmado por Ibai Llanos.

La lógica inicial pasa por entender una La Velada del año 6 con 10 combates es algo más que tener tres combates más que el año pasado. Es apostar más por el pago a los trabajadores, costear a más boxeadores y seguramente gastar más en conciertos (aunque es la gran duda), pero ese efecto llamada también puede llegar con una masa mayor de anunciantes para sufragar gastos e incluso sacar más beneficios, sobre todo después de ver las cifras históricas de visualizaciones del año pasado. Más aún este año con la división de plataformas porque no sólo hay directo en Twitch, sino también en Youtube y Tik Tok.

¿Cuánto dura de media un combate en La Velada del año?

El análisis de todos los combates hasta la fecha en las cinco Veladas del año deja una estimación de unos 9-10 minutos teniendo en cuenta lo que hay alrededor de los tres rounds de dos minutos, descansos incluidos. Eso significa que el tiempo específico de la pelea es breve, pero tiene un entramado mucho más amplio que hacen del espectáculo algo más grande que simplemente los puñetazos. Porque el cronómetro es el que es en todos los casos, pero los espacios varían dependiendo de las lesiones, el posible KO o el entorno previo y posterior, lo que amplía cada combate a los 25-35 minutos.

Solamente la presentación de los boxeadores con la entrada de cada uno, la puesta en escena, la previa, el post y la publicidad intermedia con la participación activa de los anunciantes genera un tiempo mucho más amplio. De hecho los conciertos consumen significativamente un espacio mayor, por lo que esa decisión es clave en la temporalidad de la escaleta del equipo de Ibai Llanos.

La elección de los conciertos, clave en la duración

La evolución del concepto de las actuaciones musicales ha fluctuado mucho con el paso de los años, porque por momentos incluso se ha duplicado. Desde el salto a los estadio la media de las actuaciones ha saltado a los 20 minutos de manera general, lo que impone un ritmo perfecto a las actuaciones para cuadrar en una hora la suma de combate y concierto hasta establecer una media lógica.

Con esa base, si la ampliación es la misma, lo lógico es imaginar un escenario donde La Velada del año pase a las 9-10 horas de evento, pero todo depende de la apuesta de Ibai Llanos por los conciertos. Si el vasco quiere desarrollar su creación en todos los aspectos, habrá más artistas al igual que creadores de contenido sobre el ring, pero cabe la posibilidad de mantener un formato con 10 combates y quizás 6 conciertos.

La permisividad de Sevilla es clave para llegar a este fin porque en otros estadios Ibai no ha tenido tanta facilidad, pero en La Cartuja tiene espacio suficiente para generar ruido sin una molestia vecinal amplia, porque es una zona bastante alejada. Ese extra puede permitir por ejemplo una Velada del año 6 de 7 de la tarde a 4-5 de la mañana, una auténtica barbaridad que enviaría un mensaje global de que sigue siendo el mejor espectáculo de entretenimiento creado por creadores de contenido.