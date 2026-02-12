Gregf vs Illojuan en Sevilla, la gran filtración de La Velada del año 6

Juan Pérez 12 FEB 2026 - 08:16h.

El primer rumor apunta a un extraño choque de españoles en lo más alto

Ibai Llanos desvela el primer secreto de La Velada del año 6: número de combates y 2v2

La Velada del año 6 sufre su primera filtración a un mes de la presentación oficial de los 10 combates, un varapalo acompañado de hype que desvela los nombres de Illojuan y Grefg para un combate español. La información llega de la mano de Javi Oliveira, y va mucho más lejos porque habla de Ibai Llanos vuelve a elegir Sevilla como sede para llevar a La Cartuja por segundo año consecutivo su espectáculo.

Los mentideros de internet brillan a kilómetros de distancia con dos de los nombres más sonados en cuanto al streaming en España con la aparición de Grefg e Illojuan en un mismo combate de boxeo. Las palabras de Javi Oliveira, un creador de contenido habitual en la rumorología de las celebrities, tiene experiencia en acertar novedades de todo tipo, pero no hay que darlo todo por hecho. El año pasado fue Javi Hoyos quien colocó los nombres de Grefg y Roro, que después de confirmaron, peor en esta ocasión es diferente.

Si el año pasado la información tenía lógica dentro del trance habitual de La Velada del año, está mezcla no parece tan obvia. Primero porque no hay roce entre Illojuan y Grefg, segundo porque el malagueño eligió al Xokas, tercero porque son dos españoles y es poco habitual un enfrentamiento de tal magnitud sin salir de nuestras fronteras, y por último…porque no pegan sobre el ring.

Colocar a dos titanes del streaming en un combate sin tener un beef claro parece difícil de componer, sobre todo cuando el Illojuan vs Xokas estaba tan presente en el ambiente tras el reto del malagueño en la última Velada. De hecho la experiencia física debe ser un componente a seguir, porque Grefg es poco menos que un atleta mientras que el malagueño no tiene ni mucho menos tanta experiencia en el aspecto físico a pesar de llevar un buen tiempo entre gimnasios.

Eso no quita que filtración sea verdad, pero sin duda es menos creíble. El acompañamiento para completar el roster es imposible de imaginar, pero con 10 combates y 22 boxeadores, pueden aparecer todo tipo de interrogantes. Sobre todo si la aspiración es tan alta como para pensar en el deseado combate de Rubius contra Xqc, en el posible choque entre Auronplay con Juan Guarnizo o en la rumoreada pelea del propio Ibai Llanos contra el francés Kameto. Todos esos tienen una historia lógica y una narrativa presente.

Ahora solo falta esperar a la segunda semana de marzo y, mientras tanto, ver cómo los dos protagonistas llevan la filtración en sus directos. A Ibai Llanos es difícil pillarlo porque ya no está en Twitch y puede estar un mes medio escondido, pero Grefg e Illojuan van a ver esa pregunta mil veces en el chat, y deben salir de la mejor forma posible del paso hasta la presentación. Sobre todo porque en esa reacción está parte de los posibles fakes de las próximas fechas hasta descubrir quiénes son los elegidos y quiénes una cortina de humo antes de llegar a la oficialidad en la tarde-noche del lunes 9 de marzo.