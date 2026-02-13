Juan Pérez 13 FEB 2026 - 12:34h.

La explicación para entender si la filtración es real

La pista de Ibai para soñar con Bad Bunny en La Velada del año 6

La inundación de elucubraciones para descubrir a los 22 boxeadores de La Velada del año 6 de Ibai Llanos tiene a dos grandes protagonistas en Illojuan y Grefg por el peso de la rumorología. El contrasentido de poner a los dos en el mismo ring pasa por analizar un beef inexistente entre ellos, pero eso no cierra la puerta a una narrativa que lleva un par de años cruzada entre declaraciones de ambos. Una delgada línea para imaginar que el combate puede ser real en la presentación del próximo lunes 9 de marzo.

La información sobre un combate entre Illojuan y Grefg para la supuesta Velada del año 6 en Sevilla es la primera gran filtración del evento, algo muy similar a lo que sucedió el año pasado también con la presencia del murciano y con Roro. Ahora el estado es otro, y hay muchas dudas para darle credibilidad a la combinación sencillamente porque parece imposible entrar en ese duelo sin generar una confrontación de la nada.

Aunque no todos los combates sonados tienen un fuerte componente de choque, sin ir más lejos el Plex vs Mariana era algo intermedio que fue a más, lo de Illojuan y Grefg es raro. Y lo es sobre todo porque ni siquiera existe la rivalidad entre España y Latinoamérica tan habitual en este tipo de enfrentamientos ligados al main event o a uno de los combates más poderosos de La Velada del año.

Ibai siempre busca un punto de fuga para llevar al límite a los dos con un componente emocional, o si acaso, nacional, pero aquí dudo que Andalucía y Murcia vayan a romper fronteras para librar una guerra civil. Sólo están los nombres...por eso no es raro pensar en que quizás hay algo más, en que si la filtración es cierta cada uno de ellos pueda subir al ring contra otro contrincante o en una situación diferente. Quizás el dos contra dos, pero tampoco cuadra porque sería demasiado absurdo tener tales creadores y llevarlos a un segundo plano.

Lo que sí es cierto es que desde el fin de su pelea, Grefg ha confirmado en varias ocasiones que le ha picado el gusanillo por ir a más. Ha tenido momentos de todo tipo, pero su reacción más sonada es donde pide repetir, e incluso llegó a mencionar al andaluz tras un tanteo de su chat. "Me dieron ganas de pelearme otra vez, así que quien se anime. Una peleita contra Illojuan entraría, en el torneo de Rubius me enganchó del cuello. Está muy agresivo desde que saca canciones, está que lo ves y te suelta un puñetazo", confesó hace más de un año Grefg.

En su momento Grefg empujó a Xokas a aceptar la pelea contra Illojuan tras la propuesta del malagueño en La Velada del año 5 en La Cartuja. A los pocos días internet se llenó de reacciones mientras el gallego planteaba una negativa lógica, y Grefg reaccionó también: "Puede ser un peleón, es verdad que Juanito está motivado con el boxeo y lleva entrenando un mes", y de esas declaraciones al combate va a pasar un año, por lo que es cierto que la clave será dar con alguien que esté preparado.

En la otra acera está Illojuan, que en múltiples ocasiones ha alabado la capacidad de Grefg para el deporte, y obviamente, para hacer boxeo después de su selección para la última Velada del año: "Grefg es un chaval que todos los fines de semana se hace tres maratones porque le apetece, de este mundillo es el chaval que mejor en forma está con diferencia. Hay que echarle cojones para pelearse contra él. El cardio no lo es todo, pero es un grandísimo porcentaje en una pelea. Y además es un psicópata, es un muñeco de acción no es un ser humano.

Tener de nuevo a Grefg por segundo año consecutivo como main event en La Velada del año 6 es cuanto menos extraño, por lo que puede ser la segunda pelea más importante. La pregunta es si a Ibai Llanos le da para soportar ese peso en apoyo económico con nombres tan grandes si todavía tiene otros dos más importantes, ¿quizás él mismo contra Kameto? En poco más de tres semanas lo sabremos si no hay más filtraciones hasta entonces.