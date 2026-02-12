Juan Pérez 12 FEB 2026 - 17:50h.

La gran sorpresa sería el paso del sábado al domingo

Los 6 combates de Supernova Genesis, la Velada de Juan Guarnizo que repite con Alana y Ari Geli

El escenario de los supuestos está expuesto en La Velada del año 6 de Ibai Llanos con la primera gran filtración del evento veraniego a pesar de que los nombres no cuadren con el estilo habitual del evento. El adelanto de un combate entre Illojuan contra Grefg es el titular más sonado junto a la elección de La Cartuja por segundo año consecutivo para mantener a Sevilla como sede, y de hecho, ahora también se adelanta la posible fecha.

La información de laborre en la red social X ha revolucionado el entorno de La Velada del año 6 con la publicación de un segundo leak, ya que afirma tener la fecha exacta del show. Su leak habla del domingo 26 de julio, una elección cuanto menos extraña porque además de mantener el día exacto del año pasado, cambia por completo el estándar del sábado de todas las veladas anteriores. Y además lo lleva a la previa de un día laborable a pesar de estar en pleno verano, algo que choca con un espectáculo nocturno que debe acabar tarde.

De hecho este año Ibai Llanos ha prometido 10 combates por lo que o empieza algo antes, o acaba más tarde, y a sabiendas de lo que significa en timing tres combates más, o recorta en conciertos o expande sus límites horarios. Y en cuanto a situación acústica no hay problema porque La Cartuja está bastante alejada de todo en Sevilla, pero sin duda va a generar un extra de aguante en algunos espectadores como no sucedía en los años anteriores con el sábado.

Ibai le deja espacio a La Velada tras el Mundial de fútbol

La pasión y la lógica acompañan al Ibai Llanos organizador a alejar La Velada del año 6 del Mundial de fútbol de este verano (del 11 de junio al 14 de julio), por lo que la supuesta fecha filtrada tiene mucho sentido. En alguna ocasión el vasco comentó que debía evitar el evento deportivo para poder atrapar al mayor número de espectadores posibles, así que la lógica gana en esta batalla para atrapar a la comunidad hispana una vez el deporte rey cierre el capítulo de esta temporada.

El termómetro de Bad Bunny se enfría para la Velada

Ibai Llanos lleva años con el puertorriqueño en la cabeza para liderar una de sus Veladas, y este año parecía el indicado por la gira del artista en España entre finales de mayo y principios de junio. El problema es que si la filtración de la fecha en julio es cierta, la ventana para tener al artista que acaba de triunfar en la Super Bowl 2026 parece imposible. A pesar del acercamiento de Ibai con Benito este año en el que han hecho un vídeo juntos en el canal del español, esto aleja casi todas las opciones de convertir en realidad la propuesta musical.

El análisis del calendario de La Cartuja deja entrever una posibilidad real porque en junio está plagado de eventos casi todos los fines de semana, pero en julio está algo más libre. De hecho actualmente sólo hay un evento para el 18 de julio, precisamente un concierto de Don Omar para el que está todo vendido. Curiosamente es una semana antes de esta fecha para La Velada del año 6, por lo que no sería una locura imaginar al puertorriqueño como uno de los artistas de entre los conciertos elegidos por Ibai.

De hecho en un análisis rápido de los hoteles más importantes de la ciudad, tanto por la cercanía a La Cartuja como por la capacidad, hay bastante libertad actualmente. Si alguien se quiere tirar un triple, puede avisar al grupo de colegas o a la pareja para plantear el pack completo de cara a la presentación del lunes 9 de marzo para coger así la entrada al evento y al hotel lo más rápido posible para ampliar las opciones de ahorro.