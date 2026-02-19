Juan Pérez 19 FEB 2026 - 17:14h.

Las expectativas para La Velada del año 6 tienen el listón muy alto tras la confirmación de 22 participantes para las diez peleas prometidas por Ibai Llanos, pero el hype va a más debido a los creadores de contenido del año pasado. Pereira y Ari Geli levantan la voz para confirmar que los combates planteados para 2026 son incluso más importantes que los del año pasado, por lo que la motivación es total de cara al 9 de marzo.

En menos de tres semanas Ibai Llanos va a dar los nombres de los 22 creadores de contenido elegidos para subir al ring en La Velada del año 6, y hay ganas de saber cuáles son los secretos compartidos. Pero dentro del sector hay muchas confirmaciones, tanto es así que el propio Pereira ha confirmado saber todos (o casi) los enfrentamientos incrementando el valor de la cita rumoreada de nuevo en La Cartuja de Sevilla.

El canal de Ari Geli vuelve a tener contenido de boxeo después de la confirmación de la deportista en el evento de Juan Guarnizo (Supernova Genesis) para volver a ponerse los guantes, en este caso para luchar contra Milica. El valor de su marca personal tras La Velada del año 5 le ha colocado en una posición mucho mayor, y ahora esa relevancia pasa por volver a pelear en busca de su primera victoria tras caer contra Alana.

En la búsqueda de una experiencia perfecta durante el entrenamiento, Pereira ha sido su último invitado en su canal de YouTube, y han hablado de las sensaciones del año pasado así como de las venideras. Y los dos protagonistas del evento de Ibai, hablan de cómo va a evolucionar el evento este año por los nombres que conocen: "Te diría que me sé los combates, creo que hay algunos que pueden sorprender y superar a nuestra Velada", afirma el español.

En el mundillo es fácil conocer a alguien con información privilegiada, sobre todo cuando hay 22 creadores de contenido seleccionados con sus respectivos entrenadores y gimnasios activos. Eso eleva el hype para colocar nombres de primer nivel en la montaña de elucubraciones de este año, aunque todavía queda bastante para jugar a ser adivinos en ese entorno.

De hecho Pereira ha confesado que ha tenido muchas opciones de estar en peleas en otras Veladas como la de argentina, pero nadie quería pelear contra él. De hecho él no es una mala opción para repetir bajo el manto de Ibai, porque fue uno de los más activos tanto en contenido como sobre el ring en su victoria ante Rivaldios, por lo que puede ser uno de los referentes de los primeros combates de la nueva velada nocturna planteada para el verano de 2026.

Aún así Pereira confiesa a Ari Geli que actualmente le cuesta mucho ir a entrenar porque no tiene nada en el horizonte, y puede ser simplemente una afirmación o la mejor mentira jamás contada. La respuesta pasa por el próximo 9 de junio en un espacio de Barcelona todavía por definir.