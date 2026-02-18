Juan Pérez 18 FEB 2026 - 11:52h.

Fabiana Sevillano o Illojuan, entre los futuribles

La pista de Ibai para soñar con Bad Bunny en La Velada del año 6

El muestrario de posibilidades para La Velada del año 6 obliga a romper con el canon para la entrega de 2026 debido a la alta exigencia de Ibai Llanos frente a las posibilidades en la creación de contenido. El vasco siempre bucea entre nombres consolidados e incorpora a su vez a algunas celebrities revelación, una mezcla de donde pueden salir nombres muy interesantes para completar el plantel de los 22 elegidos para competir sobre el ring este año.

El bingo de predicciones para La Velada del año 6 es tan amplio como la aceptación al reto de los protagonistas y la capacidad de convicción de Ibai Llanos. En años posteriores su insistencia ha convertido negaciones en un combate épico con el paso de los meses, por lo que hay opciones descabelladas que son lógicas conforme pasa el tiempo. Por eso vamos a hacer un listado lógico de personajes hasta ahora inéditos en el espectáculo con opciones reales de estar presentes en la sexta entrega.

La primera obviedad es que entre 22 boxeadores hay espacio para muchos repetidores, por lo que no es raro imaginar a muchos para mantener el gancho con rostros conocidos y experimentados en el ring. Por eso creadores como ViruZz, Marina Rivers, Ari Gameplays, Gaspi, Pereeira o Grefg están encima de la mesa, porque todos han hablado de volver, han dado mucho espectáculo y son opciones perfectas lejos del main event. A partir de ahí, la magia.

En los últimos meses Ibai ha colocado a muchos creadores de contenido en los vídeos de su último año en Youtube, un acercamiento con forma de pista que coloca varios nombres. Tanto es así que para instalar el hype con preguntas a pie de calle a la gente, el streamer coloca algunos creadores en el imaginario colectivo de cara a la presentación oficial del lunes 9 de marzo. Hay mucha mención a Vegetta, Auronplay y Willyrex, pero los tres parecen muy difíciles de convencer.

Illojuan, el disparo más certero

El malagueño está entrenando boxeo como mínimo desde el verano del año pasado, y además retó en La Velada del año 5 al Xokas por lo que tiene ganas de subir al ring. Si Ibai consigue dar con un contrincante indicado, puede ser una de las sorpresas de la noche más allá del rumoreado combate contra Grefg que sería cuanto menos extraño por la falta de beef.

Clersss y/o Fabiana Sevillano

El salto del contenido tanto de Clersss como de Fabiana Sevillano ha experimentado un boom en seguidores, y de hecho ambas han colaborado con Ibai en el mismo vídeo hace unos meses (1 hombre vs 6 mujeres). Su soltura acompaña una narrativa de un perfil muy repetido en los combates de chicas en La Velada del año 6, por lo que junto a Leto son algunos de los nombres con más opciones a aparecer.

Omar Montes puede ser una de las bombas

Aunque el apellido de la creación de contenido queda a un lado, su presencia en múltiples eventos relacionados con streamers le hacen ser de la partida a la hora de imaginar nombres. Es de los más difíciles de la lista por motivos obvios, pero está muy presente en la escena del boxeo e incluso ha aparecido en vídeos junto a Ilia Topuria en propuestas de entretenimiento junto a Ibai. Su rival, si es famoso, debería tener cuidado.

Davo

Es la opción menos lógica porque choca con su contenido y porque aparentemente no tiene un físico preparado para la pelea, pero hay demasiados casos así. El argentino es uno de los nombres más destacados de 2025 por abrazar el entretenimiento con información deportiva, y es una opción perfecta para cuadrar entre los primeros combates. Es un riesgo porque seguramente sea de los nombres más difíciles de acertar, pero es una gran opción de más allá del charco.

Sara Ismael

La futbolista ha entrado hace no mucho en el terreno de la creación de contenido y ha demostrado que está capacitada para hacerse un hueco entre las mejores. Su brillo en la Queens League ha dejado una huella muy clara en la competición de Gerard Piqué, y aunque no suena entre los rumores puede ser un nombre interesante para chocar contra un perfil similar al de Ari Geli.

Ibai Llanos

La joya de la corona es el mismísimo Ibai Llanos. Aunque tiene un problema en uno de sus ojos con el que apenas tiene visibilidad, su entrenamiento y su convicción por subir al ring han determinado sus opciones. Ha mencionado que sólo lo hará ante un perfil similar al de Kameto, por la clara lucha con el francés en el entorno competitivo de los esports y por pesos. No sabemos si será este año, pero está claro que antes o después va a ser protagonista en su show.