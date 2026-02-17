La negativa al combate filtrado de La Velada del año entre Illojuan y Grefg

Juan Pérez 17 FEB 2026 - 10:16h.

ElZeein rechaza el combate y niega los rumores

Las tres semanas de espera hasta conocer a los 22 boxeadores de La Velada del año 6 tiene un control de daños en los creadores de contenido que no creen el combate entre Illojuan y Grefg. La filtración de los últimos días sobre el choque de dos de los mayores streamers de España pasa ahora a la voz de algunos protagonistas que niegan la mayor con total tranquilidad, y no hay más que escuchar la reflexión de ElZeein para elegir el bando de los leaks o el de la fe.

El estruendo de La Velada del año 6 de Ibai Llanos se mueve entre filtraciones en los últimos días, una de ellas con una fuerza especial por imaginar sobre el ring a Illojuan frente a Grefg. Lo extraño del asunto es la implicación global, por eso la reacción de ElZeein llama la atención, porque no le presta más que unos segundos a la información para negarla completamente: "(Grefg) no va a pelear con Illojuan, es como yo diga que no voy a pelear en La Noche Dorada (es su evento de boxeo)".

La vinculación de los dos españoles a La Velada del año 6 es obvia, pero es difícil imaginarlos en un combate por la narrativa de ambos y lo extraño del enfrentamiento. Illojuan siempre ha asistido al evento desde un prisma de espectador, e incluso fue protagonista el año pasado por estar al frente de una acción publicitaria y aparecer además para retar al Xokas en directo frente a millones de espectadores.

Esa propuesta sin duda coloca al malagueño en el horizonte de futuribles para una de las peleas más importantes de este año, pero es muy extraño que el combate salga de un beef inexistente frente a Grefg. De hecho Illojuan empezó a entrenar boxeo en 2025, por lo que sería raro tener enfrente a alguien con un físico como el de Grefg que lleva demasiado tiempo entre entrenos y al más alto nivel, sobre todo en cuanto a cardio.

Por su parte Grefg afirmó tras su combate contra Westcol que quiere volver a pelear porque fue una de las mejores experiencias de su vida, pero sin duda sería otra pelea al nivel de un main event. De todas formas si de verdad hay 10 combates, el de Murcia puede estar en uno de los dos más importantes del año para no repetir creador de contenido en el espacio más alto, aunque sin duda sería una bomba a ojos de la comunidad.

Mientras tanto toca esperar al próximo lunes 9 de marzo a la presentación oficial de los 22 boxeadores, pero de momento no hay detalles sobre dónde y cómo será la acción. Otros años el propio Ibai Llanos ha puesto a la venta entradas para poder ver en directo la puesta en escena de todos los creadores de contenido, por lo que son tres semanas muy largas de filtraciones, vuelos de streamers de Latinoamérica y habladurías hasta llegar a los nombres de los elegidos de cara al verano de 2026.