Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 12:31h.

Aranza Osoro es la última deportista en aprovechar la plataforma de contenido para adultos para generar más ingresos

Estos son los deportistas que triunfan en Onlyfans

Mientras en el circuito de tenis se viven días de máxima intensidad con duelos como los de Carlos Alcaraz en Doha o el emocionante episodio de Mirra Andreeva rompiendo a llorar tras perder un partido que tenía prácticamente ganado en Dubái, también hay deportistas que están buscando la mejor manera de ingresar grandes cantidades de dinero a las que difícilmente podrán aspirar con sus respectivos deportes.

En el pádel, por ejemplo, Aranza Osoro ha sido la última en optar por la vía de OnlyFans. Diferentes figuras como la skateboarder Letícia Bufoni o la deportista olímpica Luana Alonso ya aprovechan esta plataforma digital para potenciar su marca personal y ser así una herramienta más para reforzar su visibilidad y generar ingresos.

Quién es Aranza Osoro, la última deportista en unirse a OnlyFans

La última en sumarse a esta tendencia es Aranza Osoro, jugadora profesional de pádel, que ha anunciado su incorporación a OnlyFans con el objetivo de ofrecer contenido exclusivo y acercar su día a día como atleta a sus fans. Tal y como recoge Marca, la argentina confirmó que abrirá su perfil en la plataforma para mostrar “de forma directa y sin intermediarios” aspectos de su preparación física, entrenamientos y vivencias dentro del circuito Premier Padel.

La jugadora, muy conocida en el circuito por su gran competitividad y personalidad fuera de pista, ha explicado que su decisión responde a una necesidad de tener mayor control sobre su contenido y su relación con quienes la siguen. Más que un giro radical en su carrera deportiva, Osoro quiere abrir una ventana a su realidad. Quiere mostrar el esfuerzo que hay detrás de cada punto, las rutinas exigentes, los viajes constantes y todo aquello que el público no suele ver. Pero la decisión de Osoro no ha quedado exenta de debate. En redes sociales y entre aficionados ya se están teniendo largas conversaciones sobre el uso de esta conocida plataforma.