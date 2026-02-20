Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 10:56h.

Carlos Alcaraz y Karen Khachanov protagonizaron un momento de risas entre ambos tras el final del partido de cuartos de final

Mientras en el circuito femenino no dejan de ocurrir historias dramáticas como la de Mirra Andreeva, que rompió a llorar en pista tras perder un partido que tenía prácticamente ganado en Dubái, el tenis masculino está regalando momentos para el recuerdo. El ATP 500 de Doha, torneo donde Carlos Alcaraz ya está en semifinales, dejó una de las escenas más curiosas de lo que va de temporada. El murciano, que en el partido de cuartos de final contra Karen Khachanov se mostró enfadado con los warnings por tiempo de saque en Doha, calificándolos de “absurdos” y pidiendo más flexibilidad arbitral, vivió un curioso episodio tras el choque de manos final con el tenista ruso.

Carlos Alcaraz sigue con paso firme en Doha

La victoria de Alcaraz frente a Karen Khachanov fue más exigente de lo esperado: cayó en el tie-break del primer set y tuvo que remontar para imponerse por 6-7(3), 6-4 y 6-3, para poder pisar así a las semifinales del torneo de Doha. Pero más allá del resultado, lo que quedó para el recuerdo fue la pregunta que el propio Khachanov le hizo al español al terminar el partido. Este suceso ocurrió tras el choque de manos en la red entre ambos. Y se trató de un gesto más de deportividad y amistad que otra cosa.

Tras el abrazo en la red, Khachanov, con una sonrisa y tono de broma, le soltó al número uno del mundo: “¿Tú nunca te cansas?”. Esa fue la manera más divertida de expresar respeto hacia el español por la resistencia física y mental que había demostrado Alcaraz durante el encuentro, donde, además, tuvo que remontar. La respuesta de Carlitos también fue espontánea: “Intento que no”, provocando la risa de ambos y generando un momento feliz dejando a un lado el resultado del duelo. Ahora, tras superar a Khachanov, el murciano se prepara para enfrentar a Andrey Rublev, compatriota de Karen, en semifinales. Cabe destacar que Jannik Sinner fue eliminado por Jakub Mensik y el joven tenista español tiene vía libre para lograr el título.