El próximo reto de Luis Enrique: igualar el histórico triplete de Champions del Real Madrid de Zidane

Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 21:51h.

Ningún club ha repetido un tricampeonato en la era moderna desde entonces

El Real Madrid ni juega la final de la Champions pero Florentino Pérez se da un baño de masas en Budapest

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Luis Enrique ya ha colocado al PSG en un lugar reservado para muy pocos clubes en Europa. Tras conquistar dos Champions consecutivas, el técnico asturiano ha devuelto al conjunto parisino a la cima del fútbol continental. Pero ahora aparece un desafío todavía mayor: intentar igualar la gesta del Real Madrid de Zinedine Zidane y conquistar tres Copas de Europa seguidas, algo que ningún equipo ha conseguido repetir en la era moderna.

El PSG ya mira al récord del Real Madrid

La victoria del PSG en la final frente al Arsenal permitió a Luis Enrique conquistar su tercera Champions como entrenador y la segunda consecutiva con el club francés. El conjunto parisino se convirtió además en el primer equipo que logra revalidar el título desde el Real Madrid de Zidane.

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Ahora el siguiente objetivo parece evidente. El único precedente reciente capaz de sostener un dominio semejante es el Madrid que levantó las Champions de 2016, 2017 y 2018 con Zidane en el banquillo, una hazaña que sigue siendo considerada una de las mayores obras de la historia moderna de la competición.

Luis Enrique ha construido un PSG muy diferente al de los años de Messi, Neymar o Mbappé. Más colectivo, más intenso y con una identidad reconocible, el equipo parisino ha pasado de perseguir obsesivamente la Champions a defenderla con autoridad.

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Una dinastía que quiere desafiar la lógica de Europa

Lo más complicado en la Champions no es ganarla, sino mantenerse arriba. El calendario, el desgaste físico, la presión mediática y la evolución constante de los rivales suelen impedir los reinados largos en Europa. Por eso el PSG ya empieza a ser comparado con aquel Madrid que convirtió la competición en su territorio durante tres temporadas consecutivas.

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Además, Luis Enrique sigue acumulando registros históricos. El técnico ya figura entre los entrenadores con más triunfos en la máxima competición europea y ha logrado conquistar la Champions con dos clubes diferentes: el Barcelona en 2015 y el PSG en 2025.

La próxima temporada, el asturiano tendrá delante un reto que parecía imposible hace apenas unos años: acercarse al legado del Real Madrid de Zidane e intentar construir una dinastía propia en París.