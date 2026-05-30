Kai Havertz entra en la historia y se une a Cristiano Ronaldo o Messi al marcar en dos finales de Champions

Alberto Cercós García 30 MAY 2026 - 19:36h.

Kai Havertz iguala la hazaña de jugadores como Cristiano, Messi o Sergio Ramos y marca en dos finales diferentes

El curioso saque inicial del Arsenal de Mikel Arteta en la final de la Champions

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Cristiano Ronaldo en 2008, 2014 y 2017; Samuel Eto'o en 2006 y en 2009; Leo Messi en 2009 y en 2011; o Kai Havertz en 2021 y en 2026. Marcar en una final de Champions League supone un reto mayúsculo y se tienen que alinear muchas cosas para que eso ocurra. Hacerlo en más de una está al alcance de muy pocos jugadores. Sin embargo, ver cómo pasan los años y siguen apareciendo jugadores que podrían denominarse 'eternos' ayuda a que uno entienda lo relativo que es el mundo del fútbol. Más allá de los Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Sergio Ramos o Raúl González, esta temporada el nombre que se une a esa selecta lista es el alemán Havertz.

Desde 1992, únicamente hay nueve jugadores que han marcado en dos o más finales diferentes de Champions League. Un selecto grupo que está formado por varios nombres ya mencionados y que tras el partido disputado en Budapest, se ve actualizado con un nuevo miembro.

Cristiano Ronaldo (2008, 2014 y 2017)

(2008, 2014 y 2017) Raúl González (2000 y 2002)

(2000 y 2002) Samuel Eto'o (2006 y 2009)

(2006 y 2009) Lionel Messi (2009 y 2011)

(2009 y 2011) Sergio Ramos (2014 y 2016)

(2014 y 2016) Mario Mandžukić (2013 y 2017)

(2013 y 2017) Gareth Bale (2014 y 2018)

(2014 y 2018) Vinícius Júnior (2022 y 2024)

(2022 y 2024) Kai Havertz (2021 y 2025)

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Kai Havertz se une a la lista

Y el último en llegar es Havertz. El jugador alemán del Arsenal es uno de los grandes protagonistas de la tarde al ser el autor del 0-1 para su equipo en la final ante el PSG. Kai no desaprovechó la oportunidad de escribir su nombre en la historia y revivir una sensación que vivió hace exactamente cinco años. En 2021, Havertz militaba en el Chelsea y también jugó y marcó en la final de Champions que en su momento enfrentó al equipo londinense contra el Manchester City. Con su tanto, el equipo que en su momento entrenaba Thomas Tuchel, levantó su segunda orejona.

Ahora, cinco años después, Havertz vive un 'deja vu' en toda regla siendo el autor del 0-1 ante el PSG.