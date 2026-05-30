Joaquín Anduro 30 MAY 2026 - 07:28h.

Luis Enrique y Mikel Arteta, frente a frente

Luis Enrique saca pecho del PSG antes de la final: “Nadie ha tenido peor calendario que nosotros”

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El mundo del fútbol tiene una de las grandes citas del año este sábado en el Puskás Aréna de Budapest con la disputa de la final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal, con dos entrenadores españoles, Luis Enrique y Mikel Arteta, en busca de la gloria. Los franceses quieren convertirse en el único equipo junto al Real Madrid en ganar la Liga de Campeones como vigente campeón mientras que los ingleses buscan su primera Orejona para completar el pleno de la Premier con la Europa League del Aston Villa y la Conference del Crystal Palace.

Los franceses, que sobre el papel parten con un ligero favoritismo, buscan convertirse en el primer equipo que repite cetro continental desde el triplete del Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 y 2018, lo que sin duda le colocaría como la referencia continental. Su victoria coronaría una forma de entender el fútbol, la que Luis Enrique ha impartido: la presión extrema, posesión del balón y verticalidad máxima, el fútbol total elevado a su máxima expresión.

El PSG, que estrenó el año pasado su palmarés europeo, aspira ahora a elevarlo y cuenta con todos los ingredientes para hacerlo. Luis Enrique ha creado un ejército que aplica sus mandamientos y el equipo se ha convertido en una máquina que juega de memoria, un engranaje en el que brillan los talentos individuales.

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La final es de unas dimensiones históricas para el Arsenal. Lo ha admitido Mikel Arteta, si ganan comienzan una nueva era en la historia de este club. De ser el equipo perdedor de Inglaterra hace unas semanas, cuando parecía que el Manchester City iba a arrebatarles la liga, a poder ser campeones de la Premier League y la Champions este sábado.

Un doblete solo visto antes en el Liverpool, Manchester City y Manchester United y que supondría la mejor temporada de la historia de los Gunners, al que durante su historia le ha faltado pedigrí europeo. Apenas una Recopa de Europa luce en el palmarés de los de Highbury, que han cargado los últimos 20 años con la derrota de París ante el Barcelona y que son conscientes de que este sábado tampoco será sencillo. Aquel año les tocó el mejor equipo del continente y aquí se repite la película.

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Dónde ver el PSG-Arsenal en televisión

Televisión: la final de Champions League entre el PSG y el Arsenal se podrá seguir en abierto en televisión a través de La 1 y en RTVE Play y en Movistar+ dentro del paquete básico (dial 7), Movistar+ Liga de Campeones en Movistar+ (dial 60) y en Orange (dial 115); Movistar+ Liga de Campeones HDR en Movistar+ (dial 442), en Orange (dial 116) y con LaLiga TV Bar.

Hora y día: el encuentro se disputa este sábado 30 de mayo a las 18:00 horas en el estadio Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relacionada con este partido antes, durante y después del inicio del mismo: los goles, las mejores jugadas, opiniones y las noticias que genere el duelo. Además, justo después de que concluya el encuentro, podrás ver las reacciones de los protagonistas y los detalles más interesantes.