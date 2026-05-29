Joaquín Anduro 29 MAY 2026 - 19:13h.

El Atlético se ha explayado contra el Barça en redes

El Atlético de Madrid se venga del Barça por Julián Álvarez con Bad Bunny y ofertas por Lamine Yamal, Pedri y Raphinha

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El Atlético de Madrid se ha explayado este viernes por la tarde contra el Barcelona a raíz del enfado generado por el interés culé en el fichaje de Julián Álvarez y la presión generada durante los últimos meses en torno a ello. Tras el troleo inicial de los rojiblancos con sus 'ofertas' por Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, el club rojiblanco se puso serio para disparar contra los azulgranas sacando a la palestra el 'caso Negreira' y la polémica inscripción de Dani Olmo la temporada pasada.

El club colchonero adelantó un comunicado en la tarde de este viernes después de las numerosas informaciones en redes sociales en torno al supuesto interés de la Araña en vestir la camiseta blaugrana y una oferta culé que, finalmente, ha sido insatisfactoria. De ahí se generó una serie de tuits vacilando con ofertas por Lamine Yamal, Pedri y Raphinha e incluso con Deco para el "mercado brasileño".

"Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça", avisó el Atlético de Madrid señalando directamente a los culés antes de un mensaje en el que han denunciado "faltas continuas de respeto" en una "campaña de acoso y derribo" para presionar por el fichaje de Julián Álvarez.

El mensaje del Atlético de Madrid tras el troleo previo al Barça

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES