Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 13:14h.

El técnico se despide en sala de prensa

La emotiva pancarta que sacaron los aficionados del Rayo Vallecano al acabar la final frente al Crystal Palace

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Llegó el momento. Tras un largo tramo final de temporada repleto de rumores sobre su futuro, Iñigo Pérez tomó la palabra este viernes. El técnico del Rayo Vallecano quiso aplazar esta comparecencia al término de la temporada por la ilusionante final de Conference League que debían afrontar. Finalizado el choque europeo, el preparador navarro confirma su futuro.

Raúl Martín Presa, presidente de la entidad vallecana, acompañó al técnico en su rueda de prensa y le mandó el siguiente mensaje: "Es un día de despedida, para despedir a Iñigo Pérez, el que ha sido entrenador del Rayo durante los dos últimos años y medio. El club ha mejorado, y básicamente pues nada, darle las gracias por el trabajo y las horas que ha metido en su parcela".

A renglón seguido, Iñigo Pérez comunicó su adiós al equipo de la franja: "No tengo nada escrito y preparado. Las otras veces lo he hecho, pero no me encuentro muy cómodo si saco un papel y cuento lo que siento. Ya nos hemos despedido de los trabajadores. Primero siempre me gusta tener gratitud hacia las personas que me han demostrado su voluntad de creencia en mí".

Las palabras de Iñigo Pérez en su adiós al Rayo Vallecano

Lo que más echará de menos. "Ha sido la decisión más difícil, tengo una carrera corta, pero hay bastante más de humano y amor que de deporte. Separarte de alguien que te sostiene es muy difícil, pero también es necesario para volar libre y afrontar nuevos proyectos en otros clubes".

Los momentos más señalados. "Uno de los recuerdos más potentes que tengo es cuando termina el partido en el Camp Nou hace tres años y la celebración, creo que nunca he gritado tanto. A mí lo que me mueve es que haya supervivencia. En Vallekas ha habido muchos días, muchas noches, muchos momentos de éxtasis...".

Mensaje a la afición. "No sé, ayer pensando un poco apunté una frase que para mí es acorde. A los jugadores les dije que hay muchas veces que oímos 'perdí una final y este dolor no lo voy a olvidar nunca'. Les dije que en mi caso es una mentira bastante grande, en ese momento te duele, pero luego tienes que ver cómo ha sido el proceso. El otro día puse que la derrota nos generó dolor, el paso del tiempo generará un recuerdo y el recuerdo nos hará sonreír. El otro día todos lloramos, ver al otro equipo celebrar te duele, mirar a los ojos de los aficionados y te das cuenta que este disfraz de entrenador hay que quitárselo. Y cuando van pasando las horas, te das cuentas que mostrar un sentimiento que no lo tienes, no lo siento así. Hemos hablado mucho tiempo que lo importante era el proceso".