Redacción ElDesmarque Madrid, 28 MAY 2026 - 10:02h.

Los aficionados del Rayo Vallecano tuvieron un bonito gesto con sus jugadores tras la derrota

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El sueño europeo del Rayo Vallecano acabó en Leipzig, pero la imagen que dejó su afición tras el pitido final ha dado la vuelta al mundo y quedará para la historia. El conjunto madrileño perdió por 1 gol a 0 frente al Crystal Palace la final de la Conference League en un partido igualado donde los de Íñigo Pérez no fueron capaces de transformar en gol las ocasiones que tuvieron. El técnico navarro estaba ante su último encuentro como entrenador del Rayo y estuvo cerca de cerrar su etapa con broche de oro, pero un gol de Jean-Phillipe Mateta acabó decidiendo el título para los ingleses.

El conjunto de la franja lo intentó y pese a estar apretando en los últimos minutos, no fue suficiente. Después del final del encuentro, miles de rayistas se quedaron en la grada para arropar a los jugadores del equipo, que estaban completamente hundidos. Entre las lágrimas, los cánticos y los aplausos a la plantilla, apareció una pancarta con un emotivo mensaje que se ha hecho viral y que va a quedar para el recuerdo de las finales europeas.

La pancarta que sacaron los aficionados del Rayo Vallecano

La pancarta, desplegada justo después del encuentro mientras los futbolistas se acercaban a saludar a la grada, llevaba un mensaje cargado de sentimiento. "No conocí mayor victoria que contigo en una derrota". Una frase que ha dado la vuelta al mundo y que refleja la conexión entre los aficionados y el equipo. Vallecas llevaba volcado días con el sueño europeo del conjunto madrileño y habían viajado a Alemania más de 12.000 rayistas para acompañar a la plantilla y, en el Estadio de Vallecas, se habían instalado pantallas para que los que no habían podido ir a Leipzig presenciaran la final junto a otros hinchas. El Rayo cierra de esta manera su sueño europeo y tendrá que volver a luchar por clasificarse a una competición europea la temporada que viene.