Celia Pérez 28 MAY 2026 - 08:35h.

El presidente rayista deja entrever el adiós del técnico

Iñigo Pérez responde si la final ha sido su último partido con el Rayo Vallecano: "Me genera muchísimo pudor"

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Un gol de Jean-Philippe Mateta en el 49' permitió al Crystal Palace llevarse la final de la Conference League y hacer claudicar a un Rayo Vallecano, que lo intentó hasta el final, de perder su primera final continental histórica. En sus 102 años de existencia era la primera vez que el conjunto franjirrojo llegaba a una cita de tal calibre, pero el sueño no se pudo alargar más de lo anhelado tras un partido que además tiene sabor a despedida de Íñigo Pérez.

Precisamente sobre el futuro del técnico rayista fue preguntado Martín Presa tras el partido, dejando entrever su más que asumido adiós. "Claro que da pena. Da pena porque yo creo que al final tenemos un club fantástico. Íñigo es buen entrenador, es buena persona. por lo demás. Yo se lo comuniqué. A mí me hubiese gustado que hubiese seguido toda la vida. Como un proyecto como el de Simeone, como el del Atleti. Al final cada uno tomamos las decisiones y en el Rayo, el escudo está por encima de todo. El Rayo tiene el año que viene volver a tener un buen proyecto. Primero, para mantenerse en Primera división y segundo, para en cuanto podamos volver a alcanzar nuevas cotas", señaló a ElDesmarque.

Las declaraciones del presidente del Rayo Vallecano llega en medio de toda la incertidumbre que rodea el futuro de Íñigo Pérez. Con la marcha de Marcelino García Toral del Villarreal, el nombre del técnico navarro se ha convertido en uno de los favoritos para llegar a La Cerámica la próxima temporada y todo apunta a que dejará el cuadro madrileño este verano. A pesar de que el propio Íñigo no quiso dar demasiadas pistas tras la derrota de su equipo, las palabras de Martín Presa deja entrever su adiós al conjunto vallecano en este mercado.