Ánimos, lágrimas y sueños frustrados: así se vivió en Vallecas la final de Conference League

Álvaro Borrego 27 MAY 2026 - 23:30h.

Las cámaras de ElDesmarque les muestran, en vídeo, cómo se vivió en la capital la derrota del Rayo Vallecano contra el Crystal Palace

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El Crystal Palace arrebató al Rayo Vallecano el sueño de la Conference League, pero el premio a la afición se le podría otorgar a la española, que dotó de color las calles de Leipzig durante dos días e hizo rugir al Red Bull Arena, en muchas ocasiones por encima de los aficionados ingleses, pese a ser casi la mitad en número. Los aficionados rayistas, más de doce mil llegados desde España, entre ellos el ochenta por ciento de abonados, se hicieron notar en tierras alemanas por el color que dieron tanto en la ciudad como en el estadio con sus camisetas franjirrojas, sus bufandas al viento y esos cánticos que, del Estadio de Vallecas, se trasladaron al pleno corazón de Alemania. Ellos llevaron la ilusión de los otros miles que se quedaron en Madrid, desde donde también empujaron y mandaron fuerzas a sus ídolos.

Las cámaras de ElDesmarque estuvieron en Vallecas para conocer cómo vivieron el partido aquellos rayistas no agraciados en el sorteo o que bien no pudieron asistir por distintos motivos. Ánimos, lágrimas y sueños frustrados: así se vivió en las pantallas gigantes la final de Conference League. Puedes verlo en el vídeo de arriba.