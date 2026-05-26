Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 23:13h.

Iñigo Pérez recuerda la frase de Vicente del Bosque a España en el Mundial para encarar la final: "Está bien simplificar"

Los sucesos mancharon las horas previas al partidazo en Alemania

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Las horas previas a la final de la Conference League que este miércoles disputarán el Crystal Palace y Rayo Vallecano en Leipzig quedaron manchadas por los enfrentamientos que tuvieron lugar entre aficionados radicales de ambos conjuntos. En algunas zonas de la ciudad se pudieron ver peleas, disturbios y lanzamiento de objetos peligrosos.

Las redes sociales desprendían algunos vídeos en los que se podía apreciar ciertos enfrentamientos entre aficionados radicales de uno y otro bando. Actos vandálicos que dejaron una mancha en la previa de un partido histórico para ambos conjuntos. Los madrileños tienen la oportunidad de sumar su primer título europea en la que también es su primera final por el Viejo Continente.

Estas fueron algunas de las imágenes que se pudieron ver por Leipzig en las horas previas al choque: