María Trigo 26 MAY 2026 - 20:33h.

Así es el vídeo de su campaña electoral

Riquelme llama a la españolización del Real Madrid y pide un debate a Florentino Pérez

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Florentino Pérez está en plena campaña electoral para ser relegido presidente del Real Madrid. Tras ver como su rival, Enrique Riquelme, va haciendo públicos ciertos avances, Florentino ha sacado este martes por la tarde el spot promocional de una campaña que tiene un titular claro: "El futuro necesita a quien ya lo hizo realidad". Acompañado del hashtag #MuchaHistoriaPorHacer, en el vídeo va describiendo y mostrando todos los éxitos logrados dejando claro que desea seguir haciéndolo más grande al Real Madrid y que los fichajes de las grandes estrellas seguirán "siendo un hecho". Además, le deja algún que otro dardo más a su contrincante.

Esto dice el spot de Florentino Pérez

Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el ritmo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta. Pero el mundo cambia cada día y el liderazgo no se puede dar por hecho. Debemos seguir trabajando día a día.

El mejor ciclo de la historia del fútbol mundial aún no ha acabado. 66 títulos ganados, entre ellos 7 Champions, son nuestro listón para todo lo que viene. Nuevas noches que parecerán imposibles, pero que volveremos a vivir juntos. Desde Figo hasta Mbappé, ninguno llegó solo. Fueron el resultado de una visión y una determinación que no podemos perder. La llegada de los mejores jugadores del mundo no será un sueño, seguirá siendo un hecho.

El nuevo Bernabéu es el estadio más avanzado del planeta, la demostración de que este club piensa en décadas, no en temporadas. Cada piedra de la próxima ampliación de Valdebebas lleva grabado el mismo compromiso. Construir el mejor entorno para ganar siempre. La grandeza del Madrid no se mide solo en títulos, se mide en los niños que aprenden, en las personas que forman.

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La misma camiseta con la que se ganan Champions también enseña a vivir con valores. Eso es la fundación, eso es la universidad, eso somos nosotros. Seguir siendo el mejor club del mundo implica seguir trabajando constantemente.

En gestión, en tecnología, en experiencia. Cada año, sin pausa, mientras otros observan, nosotros estamos creando nuevas formas de liderar el deporte y el entretenimiento mundial. El Madrid no pertenece a ningún presidente, pertenece a sus socios, a los que desde niños lloran y ríen con la misma camiseta.

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Siempre fue vuestro y siempre lo será. Porque la grandeza no se improvisa ni se hereda, porque el mejor club del mundo no se detiene.