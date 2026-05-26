Celia Pérez 26 MAY 2026 - 12:24h.

El seleccionador ha dado su opinión sobre temas de la actualidad blanca

La preocupación del Real Madrid con Víctor Muñoz tras la llamada de España para el Mundial

Compartir







Con un Mundial de fútbol a la vuelta de la esquina y tras haber dado a conocer la lista de convocados, Luis de la Fuente no solo repasa la actualidad de la selección española estos días, sino que también da su opinión de lo que ocurre en el mundo del fútbol y de lo que supondría el regreso de José Mourinho o Víctor Muñoz al Real Madrid.

Aún no es oficial, pero la llegada del técnico luso al banquillo blanco está muy cerca de producirse y el riojano lo considera una gran noticia. "Respeto mucho lo que hacen los clubes. Desconozco las interioridades de un club como el Real Madrid u otros. Total y absoluto respeto a las decisiones que toman los clubes. Es un grandísimo entrenador y con una historia muy importante en el Real Madrid. La idea me parece muy buena", señaló el técnico durante 'Los Desayunos' de RTVE y EFE.

Luis de la Fuente y el nivel de Víctor Muñoz para el Real Madrid

Por su parte, el futuro del Víctor Muñoz es una incógnita. El Real Madrid tiene una opción de compra por él de ocho millones de euros, que expira a finales de junio, pero aún no tiene tomada una decisión con su futuro. El seleccionador avala su nivel y cree que está preparado para formar parte de la plantilla blanca.

"¿Puede jugar en el Real Madrid? Yo creo que es un chico con un potencial futbolístico muy grande y que ha demostrado en la selección, al máximo nivel internacional, que está preparado también para competir a ese nivel. Seguro que va a causar una sensación muy buena", dijo en respuesta a si Muñoz podría volver a jugar en el conjunto blanco y a los nombres que pueden destacar, tras mencionarle junto a Lamine y Rodri.