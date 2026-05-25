Luis de la Fuente cuenta cómo ha sido la reacción de Álex Remiro al quedarse fuera de la lista

Celia Pérez 25 MAY 2026 - 13:26h.

El seleccionador explica que ha tenido una conversación con el meta txuri urdin

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Con la temporada finiquitada, ahora sí toda España pone el punto de mira en el Mundial de este verano. Una cita especial para la que Luis de la Fuente ha dado la lista de 26 convocados, más otra con nueve futbolistas extras para preparar la cita antes de viajar hasta México, y en la que por fin ha zanjado el debate de la portería. El seleccionador riojano ha optado por Unai Simón, Joan García y David Raya, dejando fuera a Álex Remiro.

Precisamente por la ausencia del meta de la Real Sociedad ha sido preguntado el seleccionador, que ha contado que ha hablado con él para comunicarle su decisión y su reacción. "He hablado con Álex Remiro, pero permíteme que no te diga lo que le he dicho. Es una conversación privada. Intuiréis que es transmitirle que no está con nosotros. Lo ha entendido perfectamente. Integrado en nuestro grupo, familia, sabe que con todo el respeto que le tenía cuando estaba él. Él lo acepta cuando hay otros compañeros. Esa es la fortaleza de este grupo. Respetan al que está cuando no están", apuntó Luis de la Fuente.

Es más, al ser preguntado por el debate, el seleccionador insiste en el gran nivel de los portero españoles y muestra su confianza en los tres elegidos. "Por qué no se habla de David Raya. Solo hablamos de Unai, de Joan... hablemos también de David Raya. Es que estoy muy tranquilo. El portero que vaya a jugar. Fijarse los tres porteros que tenemos. Y se ha quedado Álex Remiro fuera. Tenemos los mejores porteros del mundo. El debate será el que sea. En cualquier caso, el 33% de la población estará con uno, con uno y con otro. Vamos a acertar seguro. Estoy muy tranquilo", ha terminado aclarando sobre los tres elegidos para defender la meta de España.