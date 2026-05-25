Luis de la Fuente tiene perfilado su once de confianza

Los nueve nombres extras de Luis de la Fuente para preparar el Mundial

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Luis de la Fuente ha anunciado este lunes la convocatoria de España para el Mundial 2026. La lista de todos, marcada principalmente por la presencia de Joan García, Marc Pubill y Gavi y por ausencias como las de Álex Remiro, Dean Huijsen o Pablo Fornals. Sea como fuere, serán los 26 representantes del fútbol español durante la cita del próximo verano, en la que la selección arrancará la fase de grupos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Y a partir de ahí, tocará soñar.

Conocida la lista, es buen momento para valorar el posible once de gala de España durante el torneo. No hablamos de quiénes podrían salir de inicio en el primer partido el próximo 15 de junio ante Cabo Verde, sino de quiénes podrían formar parte de la alineación de plenas garantías por la que apueste Luis de la Fuente en los partidos decisivos, siempre y cuando todos estuvieran en buenas condiciones físicas.

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La posible alineación titular de España

La portería es la demarcación que más dudas alberga. Unai Simón será a priori el meta titular, pero no hay que descartar ni a David Raya ni a Joan García bajo palos. El primero, como campeón de la Premier y finalista de la Champions. El segundo, como campeón de LaLiga y meta menos goleado del campeonato.

En defensa, tomando como referencia el amistoso ante Serbia del pasado mes de marzo en el que De la Fuente apostó por un teórico once titular, la línea estaría formada por Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte y Cucurella. El eje de la zaga es quizá la demarcación que deja alguna duda, con Pubill o Eric con opciones de entrar, aunque a priori Cubarsí y Laporte mezclan bien entre juventud y experiencia.

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Los tres centrocampistas titulares parecen claros: Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz y Pedri. Si hay rotaciones, jugadores como Mikel Merino o Zubimendi tendrán muchas opciones de ser titulares, pero los tres mencionados son a priori titularísimos.

Y el ataque, si todos están en buenas condiciones físicas, hablaríamos de un tridente formado por Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. La gran duda es cómo llegarán los dos extremos a los dos primeros partidos, pues sufren sendas lesiones musculares, lo que podría abrir la puerta de la titularidad a Álex Baena o Dani Olmo para partir desde las bandas.