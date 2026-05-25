Luis de la Fuente explica su decisión final en la portería de España y la llamada a Joan García

Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 12:57h.

Álex Remiro se queda fuera

Convocatoria de España para el Mundial 2026: novedades y ausencias

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Luis de la Fuente ha acabado este lunes con una de las grandes dudas de la Selección Española. Tras llamar a cuatro porteros en la última lista previa al Mundial, el seleccionador nacional apuesta por tres inquilinos para la portería de España. Unai Simón y David Raya partían como fijos, mientras que el tercer billete mundialista se lo discutían Joan García y Álex Remiro. El azulgrana ha ganado la batalla.

Luis de la Fuente explica su decisión final en la portería de España

La explicación de su apuesta final. "Creo que ha sido una lista madurada, sé que todas las demarcaciones generan dificultad porque hay tanto nivel... podríamos hacer otra lista. Y la portería, lo he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores del mundo. Quién hubiera estado en esta lista era de total y absoluta garantía, merecedor incluso de poder jugar de titular todos ellos. Insisto, feliz porque tenemos tres porteros de una solvencia, calidad y trayectoria impresionante".

La dificultad en la elaboración de la lista. "En sí, es difícil. Cuando se confecciona una convocatoria contemplamos todos los escenarios en los diferentes partidos conociendo la exigencia de los rivales y sus características. En ese planteamiento, es costoso el pensar qué jugador puede encajar. Tenemos perfectamente estudiadas las necesidades del equipo. Estamos muy contentos porque, ayer a la noche cuando dejamos la lista cerrada, respiramos tranquilamente".

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La comparativa entre Joan y Álex. "De verdad, no es por entristecer a nadie, no tengo ninguna presión. Saco la lista que queremos sacar, con eso queda evidente el nivel de presión que siento. Respeto las opiniones. La decisión que vamos a tomar con el portero va a ser exactamente igual. Jugará el portero que nos convenga más. Parece que solo hablamos de Unai Simón y Joan García, pero tenemos a David Raya, considerado el mejor portero en Inglaterra".