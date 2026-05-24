Las dudas finales de Luis de la Fuente en la lista de España para el Mundial: seis puestos en el aire

Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 13:38h.

La lista se conocerá este lunes

De Aarón Escandell a Vedat Muriqi: las 'gangas' del descenso que se mueven en el mercado de fichajes

Compartir







La Cerámica bajará esta noche el telón de LALIGA EA Sports 2025/26, pero el fútbol no dará respiro al aficionado nacional. Tras conocerse el desenlace de la lucha por Europa y los clubes que han perdido la categoría llega el momento de Luis de la Fuente. El próximo lunes, el seleccionador español dará a conocer la lista de convocados para el próximo Mundial. Y lo cierto es que, a horas de conocerse, se mantienen muchas dudas.

Comenzando por la portería. A diferencia de la última convocatoria, Luis de la Fuente se llevará a tres porteros y no a cuatro. En la defensa, aunque los laterales están claros, dos centrales aún bailan; mientras que en el centro del campo hay otros tantos billetes por confirmar. En ataque, Ander Barrenetxea abre un hueco a otro extremo izquierdo o incluso a un perfil de nueve diferente.

Las dudas finales de Luis de la Fuente en la lista de España para el Mundial

Unai Simón y David Raya son fijos, por lo que la primera de las seis dudas del seleccionador está entre Joan García y Álex Remiro. El primero confirmó su Zamora y gana enteros para dar el sorpasso final. Por su parte, el guardameta txuri urdin parece haber perdido fuerza como tercer portero y además sufrió en el calentamiento previo al Espanyol-Real Sociedad unas molestias que le impidieron jugar.

PUEDE INTERESARTE Por qué el Real Madrid Castilla juega el playoff de ascenso a LALIGA Hypermotion y no el Pontevedra

La duda central. Aymeric Laporte y Pau Cubarsí estarán en la lista, pero el eje de la defensa deben completarlo dos zagueros más. Y hay hasta seis candidatos. Desde el pujante Marc Pubill hasta Dean Huijsen sin obviar a Cristhian Mosquera, Eric García, Dani Vivian y Robin Le Normand.

Y llegamos a la madre de todas las dudas: el centro del campo. La baja de Fermín abre un nuevo escenario con Gavi apuntando al regreso, aunque aún sin confirmar, y varios nombres que se posicionan para entrar en la lista. Pablo Fornals, Carlos Soler, Javi Guerra completan la lista de opciones.

Y por último, el ataque. El recambio natural para Ander Barrenetxea es otro extremo izquierdo con Alberto Moleiro bien posicionado, pero Luis de la Fuente podría jugar con la posición de Ferran Torres y apostar por un perfil distinto de nueve. Víctor Muñoz también aguarda la llamada del seleccionador, pero el estado de forma de Carlos Espí y Toni Martínez amplía el abanico.