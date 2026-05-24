Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 12:48h.

El delantero tiene contrato hasta junio de 2027

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El Athletic Club bajó el telón de LALIGA EA Sports 2025/26 con la derrota número 19 del curso doméstico. Un dato que refleja a la perfección la irregular campaña protagonizada por Ernesto Valverde y los suyos pese al buen arranque. Ante el Real Madrid, los leones cayeron con rotundidad aunque Urko Izeta maquilló el marcador sobre la bocina con el último tanto rojiblanco de la temporada y el primero en lo personal con el club bilbaíno.

El de Aia, visiblemente emocionado en la celebración de su gol en el Santiago Bernabéu, cerró con buen sabor de boca una complicada temporada individual. 182 minutos en todo el curso liguero y una diana pese a la demanda de más oportunidades desde un amplio sector de la hinchada rojiblanca.

Ni las lesiones ni la falta de olfato de sus compañeros de ataque convenció al Txingurri, aunque a la espera de los primeros estudios de Edin Terzic, el delantero de 26 años y con contrato hasta junio de 2027 ha dado el primer paso público.

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Urko Izeta da el primer paso público en el Athletic

Tras muchos meses trabajando en silencio, Urko Izeta alzó la voz en los medios oficiales del club bilbaíno al término del encuentro en Madrid. El ariete, que venía de despuntar en el CD Mirandés, primó lo colectivo pese a tratarse de su primer gol como rojiblanco: "Lo de menos es el gol. Es una derrota dura, como siempre. He podido salir unos minutos en lo personal y ayudar con un gol. Es importante porque es el primero en el Athletic".

El delantero reflexionó sobre la falta de minutos a las órdenes de Ernesto Valverde: "No voy a valorar, siempre soy de respetar las decisiones de los entrenadores. Si he contado con menos minutos es porque lo ha visto así, es el que manda y será por algo". Y también hizo lo propio sobre la campaña del equipo: "Han sido momentos difíciles para todos. El Athletic tenía plantilla para más. No han sido los resultados que deseábamos. El año que viene es un nuevo ciclo y hay que darlo todo".

Al ser cuestionado por el futuro, Urko Izeta dio el primer paso público en busca de cambiar su situación con alusión a Edin Terzic: "Son etapas nuevas cuando vienen entrenamientos nuevos, un nuevo ciclo, hay que llegar en las mejores condiciones en la pretemporada y se abre una nueva puerta para mí".