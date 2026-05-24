Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 12:19h.

Habló de otros nombres propios en sala de prensa

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La Real Sociedad cerró LALIGA EA Sports 2025/26 con un empate en Cornellà. Los pupilos de Pellegrino Matarazzo, de más a menos, pusieron el broche a un curso histórico con la gran foto copera en el Estadio La Cartuja y un tramo final liguero en el que la tensión competitiva se redujo. Todo esto fue analizado por el técnico estadounidense en sala de prensa.

El entrenador reconoció que desde "mediados de enero hasta la final de la Copa", el 18 de abril, su equipo firmó un fútbol y unos resultados "fantásticos". Sin embargo, ha reconocido falta de brillo en el resto de tramos: "Hemos echado de menos objetivos concretos (al final)".

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Matarazzo ha asegurado que el balance de la temporada es "muy positivo". El preparador ha apuntado que es comprensible y "normal" cierta relajación emocional tras ganar una final: "No encontramos el camino de vuelta hacia nuestra competitividad. No hemos hecho nuestro mejor trabajo, pero hemos ganado un título".

Las palabras de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

En cuanto a los nombres propios, 'Rino' puso el foco en Job Ochieng e Iñaki Rupérez: "Es importante para Rupérez estar en el campo hoy. En las últimas semanas había estado del equipo y estoy contento de su vuelta. Job ha hecho un gran partido. Demostró porqué puede ser importante para nosotros. No hizo un partido top, pero demostró que puede ser importante para el futuro".

En cuanto al verano, el técnico de la Real Sociedad deslizó pistas de lo que quiere hacer en pretemporada: "Quiero trabajar duro y hay que descansar. Me gustaría jugar amistosos, pero también completar semanas de entrenamientos, hacer una mezcla. También me gustaría ir fuera algunos días".

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Por último, el estadounidense habló de su plan futuro en el equipo donostiarra: "Sé exactamente qué debemos hacer para la próxima temporada, pero es algo que no quiero comentar ahora porque no quiero comprometer ninguna cuestión a nivel interno del equipo".