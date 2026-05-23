Ángel Cotán 23 MAY 2026 - 22:57h.

Unai Marrero fue el mejor del equipo txuri urdin

Alineaciones confirmadas de Espanyol y Real Sociedad en la jornada 38 de LALIGA

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La Real Sociedad cerró LALIGA EA Sports 2025/26 con un empate en Cornellà. Unai Marrero en portería y Orri Óskarsson en ataque protagonizaron las mejores actuaciones individuales del equipo de Pellegrino Matarazzo. Ochieng aportó aire fresco a un equipo que desde que tocó el cielo de La Cartuja optó por ponerse las chanclas.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores de la Real Sociedad ante el RCD Espanyol y ponemos nota a su partido.

Unai Marrero (7,5): Partía inicialmente como suplente, pero unas molestias de Remiro le abrieron las puertas de la titularidad. Parada con el pecho para negarle el 1-0 a Roberto en un claro mano a mano. Parada de balonmano ante Pere Milla tras la reanudación. En otra acción salvadora, el portero negó el éxito en el mano a mano a Jofre. El cuarto milagro no llegó en el empate de Roberto.

Jon Aramburu (5,5): No negoció la intensidad que le caracteriza. Tuvo menos trabajo del que acostumbra.

Luken Beitia (6): Dejó una gran acción defensiva ante Roberto. Fiable en la defensa del área.

Igor Zubeldia (5,5): Corrección top ante Ramón Terrats para evitar el que hubiera sido el 1-1 antes del descanso. Pere Milla se la lió con un sombrero de película en el 1-1. Acabó muy exigido.

Sergio Gómez (6,5): Se pintó de amarillo muy pronto tras medir bastante mal. El equipo perico reclamó un mayor castigo para el lateral al considerar que era el último hombre. Centro medido para asistir a Óskarsson en el 0-1. Le hicieron una falta clara que permitió invalidar el 1-1 de Dolan.

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Beñat Turrientes (4): De más a menos en el partido. Ha bajado su rendimiento en este tramo final de curso.

Yangel Herrera (5,5): Muy activo en los primeros compases del encuentro, aunque perdió fuelle tras la amonestación.

Carlos Soler (6): Aportó la gota de calidad en la zona de creación.

Luka Sucic (6): Muy móvil por todo el flanco de ataque. Arrancó la segunda mitad con una gran acción individual que por centímetros no acabó en el doblete de Óskarsson. Se le vio muy cansado en sus últimos minutos.

Job Ochieng (6,5): No le faltó atrevimiento y descaro al chico.

Orri Óskarsson (7,5): Fue suyo el primer disparo a portería de la Real. El segundo también, pero en esta ocasión no perdonó. Movimiento de killer al primer palo y remate imposible para el guardameta perico en el 0-1. A centímetros del doblete personal.

Los cambios de Pellegrino Matarazzo en el Espanyol - Real Sociedad

Pablo Marín (4): No mejoró a Ochieng.

Aihen Muñoz (5): Se mantuvo de pie en el arreón perico.

Mikel Oyarzabak (5,5): Se quedó sin el Zarra.

Aritz Elustondo (5): Vivió su última vez con la camiseta txuri urdin.