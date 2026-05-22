Joaquín Anduro 22 MAY 2026 - 16:56h.

Pellegrino Matarazzo quiere acabar la temporada con un triunfo de la Real

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La Real Sociedad despide el primer año de Pellegrino Matarazzo este sábado ante el Espanyol en un encuentro en el que los donostiarras buscarán un triunfo que se escapa desde la conquista de la Copa del Rey. El técnico estadounidense ha hablado sobre este bajón y su enfado del pasado domingo en la última rueda de prensa pre partido de la campaña sin querer meterse en el mercado de fichajes ni en la próxima campaña al querer centrarse en el choque del RCDE Stadium.

Pellegrino Matarazzo, antes del Espanyol-Real Sociedad

Cómo está la Real Sociedad: "No fue fácil el último partido, fue decepcionante. La forma en que fue el partido, la derrota, no poder devolvérselo a la afición y también a Elustondo en ese día... Es algo que todos queríamos, pero no rendimos lo suficientemente bien como para conseguir lo que queríamos. Así que no es fácil volver de esto. Incluso ayer, al comienzo del entrenamiento, todavía se podía sentir que había algo por dentro. Pero hacia el final del entrenamiento de ayer fue la primera vez que sentimos que estábamos volviendo. Y hoy fue un normal, día normal, no fue nada espectacular pero hubo suficiente concentración en el entrenamiento de hoy para tenerla sensación al menos de que estamos preparados para competir mañana".

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Novedades en la lista de la Real Sociedad: "Es posible y creo que lo importante para el partido de mañana es ver qué jugadores están preparados para jugar, que están jugando por algo. Y, sin duda, podría haber cambios en el once inicial. Y creo que también hemos visto uno o dos cambios en la convocatoria de hoy, así que esa es una opción".

Bajas de Guedes y Wesley: "Gonçalo volvió a sentir un poco de dolor en el tobillo y por eso teníamos que sacarlo. Entrenó ayer y en ese entrenamiento de ayer sintió algo. Por eso lo quitamos del entrenamiento de hoy y también del partido, simplemente para no arriesgar. Wesley es más una decisión por uno o dos jugadores que diría que nos gustaría ver. Tenemos en la convocatoria a un jugador como Job, que ha estado muy bien en los entrenamientos con nosotros y también me gustaría verlo mañana. Hay también otra razón de la que también podemos hablar en los próximos días pero creo que, por ahora, eso es suficiente".

Mensaje a la plantilla para el último partido: "Hace solo un mes estábamos celebrando y jugando un fútbol increíble. Hace solo un mes, así que esa calidad sigue estando en este equipo. Creo que eso es importante entenderlo. Sí, no hemos ganado en seis o siete partidos en LALIGA, pero esa calidad y ese potencial siguen ahí. Y no creo que podamos cambiar la sensación con un partido, no creo que sea posible, porque esta sensación de seis o siete partidos es algo que ha ido creciendo. Al mismo tiempo, no podemos cambiar lo que hemos hecho esta temporada. Eso también quedará. Lo que hemos logrado con la final de Copa quedará. Pero sería muy bonito mañana terminar esta temporada y todo lo que hemos conseguido esta temporada con una sonrisa. Con una sensación que merecemos como plantilla. Somos buenos chicos. Tenemos buenos chicos y tenemos un buen equipo. Y no hemos rendido de la manera que nos gustaría en los últimos partidos. Y por eso mañana es la última oportunidad de terminar esta temporada con una sonrisa".

Cómo cambiar el chip: "El mensaje está claro por el enfado. Lo dejé claro al hablar tras el partido. Está claro también que las cosas que hay que cambiar no son para esta semana, son para el primer día de pretemporada de la próxima temporada. Eso también está claro. Así que creo que esta semana va más de encontrar ese equilibrio entre entender y, al mismo tiempo, tener la ambición de ganar el último partido y encontrar las palabras adecuadas. Como he dicho antes, creo que va más de encontrar a los jugadores que están preparados para estar en el terreno de juego mañana para que podamos terminar de una manera positiva".

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En qué punto del proceso de Matarazzo está la Real: "Ahora, estamos hablando de la competitividad y puede que esto haya estado por debajo en los últimos partidos. El fútbol no es solo táctica y capacidades técnicas, también es estado mental y conexión de los jugadores, del grupo. Y creo que ya hemos visto un estado increíble de este equipo en esta temporada. Así que, en ese sentido, en el lado mental, seguramente no estamos al 100% en este momento, pero hemos estado muy cerca o muy arriba en esa escala en el pasado. Técnicamente, tácticamente, siempre es una cuestión de la plantilla. ¿A quién tenemos? ¿Qué jugadores tenemos? Y yo sigo construyendo mi equipo alrededor de sus fortalezas. Así que si, por ejemplo, Orri está en forma, si Orri de repente es una opción para nosotros para ser titular y está marcando goles, entonces cambiaré o desarrollaré el equipo alrededor de los mejores jugadores y alrededor de sus fortalezas. Y eso está cambiando continuamente. Y a veces encuentras un momento en el que conecta y empiezas a ganar partidos y surfeas esa ola tanto como sea posible. Y luego a veces tienes lesiones y necesitas cambiar, necesitas adaptarte también a eso. Así que siempre es un proceso de empujar hacia adelante y crecer. Así que no puedo responder a eso. En este momento, ahora, creo que alcanzamos nuestro pico de forma con la final de Copa. Creo que ese fue el mejor momento que hemos visto. Pero la próxima temporada empezamos de nuevo y tendremos algunos cambios. Entonces necesitaremos hacer crecer al equipo otra vez de una manera similar, para ser muy, muy competitivos y basándonos en las fortalezas del equipo".

Qué le gustaría ver a Matarazzo en este último partido con respecto a los anteriores: "Me gustaría ganar. No lo he visto en las últimas semanas y sí, me gustaría ganar. Y me gustaría ver 90 minutos, no 30. Me gustaría ver al equipo compitiendo al menos cerca del máximo nivel durante 90 minutos. Y, como he dicho, no ha sido fácil para este equipo en estas semanas pero creo que también podemos aprender mucho de ello. Podemos hacer muchas cosas de manera diferente en el futuro. Si vemos otra situación como esta, yo haría las cosas de manera diferente. Los jugadores harían las cosas de manera diferente. Ya hemos reflexionado sobre este proceso en estas semanas y en el futuro no creo que esto vuelva a ocurrir".

Qué le cambia a Matarazzo empezar la temporada: "Seguramente, hemos visto muchas de mis ideas. Creo que hemos visto, no sé, el fútbol que jugamos contra el Atleti. Sí, el primer partido. Ves el estilo, la forma en que atraíamos a los jugadores, la forma en que fijábamos la línea defensiva... Siempre depende de cómo juegue el rival para encontrar soluciones. Creo que hemos visto muchas cosas buenas pero, como he dicho antes, construyes el equipo alrededor de la calidad que tienes y de la estructura del equipo. Digamos que tengo un perfil diferente, un segundo delantero, en el futuro. Entonces puedo cambiar cosas. No quiero entrar en muchos detalles pero, como he dicho, construyo el equipo alrededor de la calidad que tenemos. Y el objetivo es, en verano, seguramente, con Erik, estamos hablando a diario sobre perfiles, sobre jugadores pero la temporada todavía no ha terminado. Queremos primero terminar y después continuar con el siguiente paso de hablar sobre la próxima temporada. Creo que hemos visto mucho pero creo que veremos algo más".

Perfiles deseados por Matarazzo en el mercado: "Naturalmente, no voy a hablar, naturalmente, no (risas). No, este no es el momento de hablar de fichajes, no es el momento. El momento ahora es terminar la temporada, jugar mañana contra el Espanyol y con un resultado positivo y luego miramos hacia delante".

Cómo le gustan a Matarazzo las pretemporadas: "¿Es este el momento de hablar de las pretemporadas? Me gustaría pero no quiero quitar el foco del partido de mañana. Mañana hablaré sobre ello aunque no me pregunten".

Qué espera del Espanyol: "Es un equipo que tuvo un gran inicio de temporada y bajó durante unos partidos pero han conseguido volver en estos últimos. Aunque no tengan la urgencia del descenso, seguro que el estadio tendrá un gran ambiente. Le gusta controlar al rival con un bloque bajo o medio, manteniéndose en su estructura de 4-4-2 más por zonas que con referencias principales. Además, su construcción es muy directa con muchos balones largos, segundas jugadas, muchos centros de diferentes estilos. Llevan el balón al área de distintas maneras, ya sea con un centro alto, centros rasos, detrás de la línea defensiva o delante de la línea defensiva. Así que tienen sus fortalezas. Y hay una razón por la que estaban arriba en la tabla al comienzo de la temporada pero es un equipo contra el que, si conseguimos entrar en nuestro fútbol y jugar nuestro fútbol, y volver a conectar como grupo, buscaremos ganarlo".

Más salidas en la Real Sociedad además de Aritz: "Por supuesto hay jugadores que juegan mucho y están contentos y otros que no tanto y no están tan felices. Hay contratos que acaban, así que seguramente ha habido muchos temas en las últimas semanas, lo cual también ha sido una distracción para muchos jugadores. ¿Cómo es mi futuro? Está claro. Así que, sí, hay conversaciones pero estamos concentrados. Yo estoy centrado en el partido de mañana, y vosotros también deberíais estarlo".