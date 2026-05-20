Erik Bretos busca el primer objetivo de la Real Sociedad: movimiento de mercado por un atacante

Ángel Cotán 20 MAY 2026 - 14:06h.

El club txuri urdin protagonizará varios movimientos en el próximo verano

Pellegrino Matarazzo evidencia la primera decisión de mercado de la Real Sociedad 2026/27

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La Real Sociedad buscará elevar el nivel de la plantilla de cara al próximo curso. Aún restándole un encuentro en la presente LALIGA EA Sports, la dirección deportiva txuri urdin trabaja en la planificación de una temporada en la que la UEFA Europa League exige repartir esfuerzos. Pellegrino Matarazzo ha detectado déficits en el primer equipo tras el bajón de sus jugadores una vez conquistado el cetro copero. Una percepción que encaja con el último movimiento de Erik Bretos.

Se especula mucho con la necesidad de atajar el problema central. La gran certeza del eje de la zaga es Jon Martín, pero hay dudas con su acompañante. Igor Zubeldia levanta la mano, mientras se rastrea el mercado de centrales sin obviar a Zubieta.

No obstante, los primeros movimientos del Director de Fútbol realista apuntan a la otra área. Según avanza el periodista Adur Sarasua de la Agencia EFE, Erik Bretos habría iniciado la búsqueda del que podría ser el primer refuerzo txuri urdin.

Erik Bretos se mueve en el mercado

Una temporada más, Mikel Oyarzabal ha tenido que asumir la responsabilidad del gol en Anoeta. Un total de 18 tantos le vuelven a colocar en lo más alto del escalón goleador, y pese a las dudas que genera su fútbol, Orri Oskarsson ha engordado sus números con nueve dianas. Sin obviar el ostracismo de Jon Karrikaburu que dejó a Matarazzo sin mucho margen en ataque. Algo a lo que tratará de encontrar solución el director de fútbol del club.

Y de momento se mueve por ello. La citada fuente informa de un primer movimiento de Erik Bretos en la búsqueda del ansiado atacante. La semana pasada, el dirigente txuri urdin mantuvo una reunión con Vlado Lemic.

Este afamado agente de futbolistas cuenta con un interesante ramillete de jugadores representados que podrían estar sobre la mesa de Erik Bretos. La temporada aún no ha finalizado y el baile de nombres está a punto de comenzar. A la espera de certezas, la Real Sociedad busca gol en el mercado.