Los tres señalados de Pellegrino Matarazzo para salir de la Real Sociedad

Los jugadores con menos minutos desde su llegada que podrían salir en verano

Aritz Elustondo señala a la Real Sociedad y confiesa su deseo de haber seguido: "No he podido hacer nada"

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La Real Sociedad está firmando un tramo final de temporada algo complejo. Coronado como campeón de la Copa del Rey el pasado 18 de abril, el equipo de Pellegrino Matarazzo no ha vuelto a ganar ni un solo partido desde entonces. Son jornadas sin nada en juego para los donostiarras, ya clasificados para la Europa League, ante equipos que pugnan por el descenso en la mayoría de los casos, y que sirven para el técnico para sacar algunas conclusiones de cara a la próxima temporada. Y entre esas conclusiones, hay varios señalados para salir.

Los señalados de Matarazzo para salir de la Real Sociedad

Basta con repasar el reparto de minutos de Matarazzo desde su llegada al banquillo para intuir quiénes pueden ser los señalados. El primero de ellos es Wesley, que llegó el pasado mes de enero en calidad de cedido procedente del Al Nassr y ha estado casi condenado al ostracismo. Sólo ha disputado 84 minutos desde entonces, 45 de ellos en febrero ante el Real Madrid, en un partido que acabó 4-1. Se ha quedado sin jugar ni un solo minuto en los tres últimos encuentros y en siete de los últimos nueve. La Real tiene una opción de compra, pero parece evidente que no la ejecutará.

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En ese reparto de minutos también sale mal parado Arsen Zakharyan: sólo 696' en todo el curso. Fue titular de manera sorprendente ante el Valencia, pero antes llevaba nada menos que siete jornadas ligueras consecutivas sin jugar ni un solo minuto. Tiene contrato hasta 2029, pero si quiere minutos deberá buscar un cambio de aires.

Así pues, el tercer señalado de la lista es Aihen Muñoz. Si bien es cierto que acumula 1.192 minutos este curso, también es verdad que su papel en este tramo final de temporada ha sido muy secundario. Fue titular ante el Valencia tras tres jornadas consecutivas sin jugar ni un solo minuto. Sólo ha participado en cuatro de las 13 últimas jornadas, saliendo en dos de esas ocasiones en el 86' y en el 90', respectivamente. Tiene contrato hasta 2027, pero su continuidad no está garantizada.

Otros jugadores con pocos minutos en la Real Sociedad

Entre los jugadores con menos minutos también figuran Álvaro Odriozola (439') y Yangel Herrera (472'), pero sus casos son algo particulares. El lateral se ha roto el cruzado y tiene contrato hasta 2029, mientras que el centrocampista ha estado lastrado por las lesiones durante su primer curso en el cuadro donostiarra.

Unai Marrero (600') y Óskarsson (835') tampoco han disfrutado de demasiadas oportunidades en el global del curso, aunque parece más complicado que se marchen. Además, Aritz Elustondo (863') ya ha anunciado su adiós a final de curso.