David Torres 17 MAY 2026 - 17:57h.

Se esperaban cambios en ambos equipos

Carlos Corberán anuncia dos bajas, una duda y se defiende: "Nunca jugamos a que no pase nada, necesitamos los puntos"

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ValenciaLa Real Sociedad se despedirá este domingo en Anoeta de uno de sus capitanes Aritz Elustondo ante un Valencia que buscará certificar la permanencia en primera división y poner fin al sufrimiento. El cuadro txuri urdin llega tras encadenar cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, todo ello después de ganar la Copa del Rey. Eso sí, el equipo aseguró la pasada jornada matemáticamente su presencia en Primera División el próximo curso, cosa que no sucede a los de Mestalla.

A falta de los dos últimos partidos, el Valencia tiene 43 puntos y sigue buscando la salvación matemática. El equipo de Carlos Corberán se quedó cerca de ella con su empate ante el Rayo Vallecano el pasado jueves en Mestalla y, con un un punto, le valdría. Incluso si pierde, podría estar salvado si se dan una serie de resultados.

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El once titular de la Real Sociedad

Este será un partido especial por ser el último día de Aritz Elustondo como jugador de la Real en Anoeta, por lo que el equipo le querrá brindar la victoria. El central de Beasain (Gipuzkoa) será titular tal y como ha avanzado este sábado el entenador, Pellegrino Matarazzo.

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En cuanto al resto, el croata Caleta-Car está sancionado por acumulación de cartulinas, y el islandés Óskarsson vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción en Girona.

El once titular de la Real Sociedad es: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Elustondo, Aihen; Turrientes, Soler, Brais Méndez; Marín, Zakharyan y Óskarrson.

La alineación titular del Valencia CF en Anoeta

El Valencia no podrá contar con José Luis Gayà y Renzo Saravia, lesionados en el último partido, ni con los lesionados de larga duración José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. Mientras, el delantero argentino Lucas Beltrán fue duda a la espera de ver cómo reacciona a un tratamiento al que fue sometido este viernes por sus molestias en la rodilla.

De esta forma, el Valencia CF saldrá con: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Jesús Vázquez; Diego López, Guido, Ugrinic, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.