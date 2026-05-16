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Análisis

El Valencia CF de Corberán, un equipo que muere a balón parado y no sabe matar de lejos

El periodista no es noticia
Lejeune celebra su gol al Valencia CF
Gol ante el Rayo Vallecano. LaLiga
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ValenciaEl conjunto de Mestalla no está salvado. Necesita un punto para asegurarse su permanencia en Primera, o que se den otros resultados de sus rivales. En San Sebastián este domingo, en la trigésimo séptima jornada de Liga, tendrá la oportunidad de conseguirlo ante la Real Sociedad en Anoeta. El equipo de Corberán ha llegado a estas alturas de temporada en esta situación, entre otras cosas, porque es el peor equipo atacando desde fuera del área y uno de los que más encajan a balón parado.

Guido y Cömert lamentan el gol de Lejeune
Guido y Cömert lamentan el gol de Lejeune. LaLiga

Dos de los peores equipos a balón parado

Será el enfrentamiento también entre dos de los peores equipos a balón parado. Con permiso del Oviedo, que es el peor, en esta disciplina, en Anoeta se miden dos conjuntos que tienen un serio problema cuando les sacan córners o faltas laterales. Al Valencia CF le pasó contra el Rayo, cuando Lejeune adelantó a los madrileños, y a la Real Sociedad le lleva sucediendo todo el año.

No en vano, el conjunto de Matarazzo ha encajado el 41% de sus goles tras jugadas a balón parado en LaLiga 2025/26 (23/56), el porcentaje más alto de cualquier equipo en la competición esta temporada. Pero el Valencia CF tampoco le va a la zaga. Con el de Lejeune son 12 tantos (+ 6 de penalti) los que ha recibido esta campaña a balón parado. Una estadística que le condena.

Lucas Beltrán celebra su gol ante el Atlético
Lucas Beltrán celebra su gol ante el Atlético. Valencia CF

No sabe marcar de lejos

Dónde no hay parangón es a la hora de hacer goles. También quedó claro ante el Rayo. Los de Carlos Corberán no saben marcar de fuera. Cuando los rivales se encierran, los valencianistas no han encontrado la forma de abrir las porterías rivales desde fuera.

El dato es estremecedor. El Valencia CF ha marcado el 92% de sus goles desde dentro del área en LaLiga 2025/26 (36/39), el porcentaje más alto de cualquier equipo en la competición esta temporada, junto con el Real Oviedo (92% - 24/26), que es el colista y ya está descendido.

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