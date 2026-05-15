La lesión de Ander Barrenetxea pone en serio peligro su presencia en el Mundial

Andrea Esteban 15 MAY 2026 - 19:54h.

Ander Barrenetxea sufre una lesión en el aductor largo izquierdo

La defensa en 'spanglish' de Matarazzo a Álex Remiro con su futuro en la Real Sociedad y el Mundial en el aire: "You are cuestionando"

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Malas noticias para Real Sociedad y para Ander Barrenetxea. El club txuriurdin confirmó este viernes el alcance de la lesión sufrida por el atacante ante el Girona y todo apunta a que sus opciones de entrar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial quedan muy tocadas.

El parte médico de la Real habla de una lesión en el músculo aductor largo de la pierna izquierda, una zona especialmente delicada para el futbolista donostiarra por sus antecedentes físicos.

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Barrenetxea vuelve a sufrir problemas musculares

El extremo de la Real Sociedad ya arrastró en el pasado importantes problemas musculares en esa misma pierna izquierda, aunque entonces en el isquiosural, una lesión que incluso le obligó a pasar por quirófano en 2022.

Ese historial invita ahora a la máxima prudencia con su recuperación y complica seriamente sus opciones de estar disponible para la próxima convocatoria de España.

Todo ello después de que Barrenetxea hubiese entrado en los últimos planes de Luis de la Fuente y estuviese en el radar de cara al Mundial.

La lesión llega además cuando el atacante atravesaba uno de sus mejores tramos de la temporada. Barrenetxea había recuperado protagonismo en las últimas semanas y fue uno de los goleadores en la final de Copa conquistada hace apenas un mes.

Aunque desde el entorno txuriurdin reconocen que todavía tiene margen de mejora en cifras de goles y asistencias, el futbolista había dado un paso adelante importante en este tramo final del curso.

Ahora, el gran objetivo pasa a ser recuperarse completamente y comenzar en plenas condiciones la temporada 2026/27.