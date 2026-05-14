Diego Páez de Roque 14 MAY 2026 - 21:57h.

La Real Sociedad empató en Montilivi

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La Real Sociedad consiguió sacar un punto de Montilivi. Los de Pellegrino Matarazzo se adelantaron en la primera mitad gracias al testarazo de Jon Martín a la salida de un córner y, aunque el Girona lo intentó, no consiguió batir a Remiro.

Ya en la segunda mitad, Míchel Sánchez movió el banquillo en busca del empate. Lo intentaron con todo tipo de jugadas, tanto elaboradas, centros laterales o a balón parado y no llegó hasta el minuto 65 con un Stuani decisivo rematando un centro de Arnau Martínez. A partir de ahí, supieron sufrir y defender para mantener el empate en el marcador.

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Uno por uno de los jugadores de la Real Sociedad

Remiro (7): evitó los goles del Girona en varias ocasiones con paradas de mucho mérito. Dio el susto al ser pisado por Ounahi en la primera mitad.

evitó los goles del Girona en varias ocasiones con paradas de mucho mérito. Dio el susto al ser pisado por Ounahi en la primera mitad. Aramburu (6): pidieron penalti por una mano del venezolano, pero se quedó en nada. Mucho trabajo defensivo, a veces con éxito y otras sin acierto, ante un Ounahi que no paró de encarar en la segunda parte.

pidieron penalti por una mano del venezolano, pero se quedó en nada. Mucho trabajo defensivo, a veces con éxito y otras sin acierto, ante un Ounahi que no paró de encarar en la segunda parte. Jon Martín (9): se impuso a Vitor Reis y Witsel para anotar el primer tanto a la salida de un córner. Realizó varios despejes, aunque no pudo evitar el remate de Stuani en el gol del Girona.

se impuso a Vitor Reis y Witsel para anotar el primer tanto a la salida de un córner. Realizó varios despejes, aunque no pudo evitar el remate de Stuani en el gol del Girona. Caleta-Car (6,5): estuvo providencial cortando un pase de la muerte antes del minuto 80. En el aspecto defensivo, estuvo menos activo que su compañero en la zaga.

estuvo providencial cortando un pase de la muerte antes del minuto 80. En el aspecto defensivo, estuvo menos activo que su compañero en la zaga. Sergio Gómez (8): puso el centro desde el córner que terminó en el gol de Jon Martín. Estuvo muy contundente en defensa, aunque vio la amarilla por una entrada tardía sobre Arnau.

puso el centro desde el córner que terminó en el gol de Jon Martín. Estuvo muy contundente en defensa, aunque vio la amarilla por una entrada tardía sobre Arnau. Gorrotxategi (6,5): partido muy serio del '4' txuri-urdin. No pudo lucirse tanto con balón por el control del Girona, pero se mantuvo muy correcto en el aspecto defensivo. Sustituido antes del 60.

partido muy serio del '4' txuri-urdin. No pudo lucirse tanto con balón por el control del Girona, pero se mantuvo muy correcto en el aspecto defensivo. Sustituido antes del 60. Yangel Herrera (8): buen partido del centrocampista venezolano. Impuso su ley en defensa, ganando muchos duelos y realizando acciones defensivas de mucho mérito. Le faltó precisión con el balón.

buen partido del centrocampista venezolano. Impuso su ley en defensa, ganando muchos duelos y realizando acciones defensivas de mucho mérito. Le faltó precisión con el balón. Luka Sucic (6,5): como el resto del centro del campo de la Real Sociedad, con más presencia defensiva que ofensiva. Eso sí, cometió algunos errores con balón que terminaron en ocasiones del Girona.

como el resto del centro del campo de la Real Sociedad, con más presencia defensiva que ofensiva. Eso sí, cometió algunos errores con balón que terminaron en ocasiones del Girona. Ander Barrenetxea (7): entró bien al partido el extremo de la Real Sociedad, con un disparo a puerta en una ocasión clara. Completó varios regates y ganó duelos, pero tuvo que abandonar el campo por una tempranera lesión.

entró bien al partido el extremo de la Real Sociedad, con un disparo a puerta en una ocasión clara. Completó varios regates y ganó duelos, pero tuvo que abandonar el campo por una tempranera lesión. Take Kubo (4): poca participación del nipón. Apenas completó 9 pases en casi 1 hora de partido, pero es que en los duelos tampoco estuvo contundente.

poca participación del nipón. Apenas completó 9 pases en casi 1 hora de partido, pero es que en los duelos tampoco estuvo contundente. Mikel Oyarzabal (6): no participó tanto como acostumbra, pues el dominio del balón fue del Girona. Aun así, le tocó hacer el trabajo sucio peleando con los defensas y llevándose balones para desahogar a los suyos.

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