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Uno por uno y notas de la Real Sociedad contra el Girona con un sobresaliente y varios aprobados en Montilivi

Los jugadores de la Real Sociedad contra el Girona
Los jugadores de la Real Sociedad contra el Girona. @RealSociedad
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La Real Sociedad consiguió sacar un punto de Montilivi. Los de Pellegrino Matarazzo se adelantaron en la primera mitad gracias al testarazo de Jon Martín a la salida de un córner y, aunque el Girona lo intentó, no consiguió batir a Remiro.

Ya en la segunda mitad, Míchel Sánchez movió el banquillo en busca del empate. Lo intentaron con todo tipo de jugadas, tanto elaboradas, centros laterales o a balón parado y no llegó hasta el minuto 65 con un Stuani decisivo rematando un centro de Arnau Martínez. A partir de ahí, supieron sufrir y defender para mantener el empate en el marcador.

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Uno por uno de los jugadores de la Real Sociedad

  • Remiro (7): evitó los goles del Girona en varias ocasiones con paradas de mucho mérito. Dio el susto al ser pisado por Ounahi en la primera mitad.
  • Aramburu (6): pidieron penalti por una mano del venezolano, pero se quedó en nada. Mucho trabajo defensivo, a veces con éxito y otras sin acierto, ante un Ounahi que no paró de encarar en la segunda parte.
  • Jon Martín (9): se impuso a Vitor Reis y Witsel para anotar el primer tanto a la salida de un córner. Realizó varios despejes, aunque no pudo evitar el remate de Stuani en el gol del Girona.
  • Caleta-Car (6,5): estuvo providencial cortando un pase de la muerte antes del minuto 80. En el aspecto defensivo, estuvo menos activo que su compañero en la zaga.
  • Sergio Gómez (8): puso el centro desde el córner que terminó en el gol de Jon Martín. Estuvo muy contundente en defensa, aunque vio la amarilla por una entrada tardía sobre Arnau.
  • Gorrotxategi (6,5): partido muy serio del '4' txuri-urdin. No pudo lucirse tanto con balón por el control del Girona, pero se mantuvo muy correcto en el aspecto defensivo. Sustituido antes del 60.
  • Yangel Herrera (8): buen partido del centrocampista venezolano. Impuso su ley en defensa, ganando muchos duelos y realizando acciones defensivas de mucho mérito. Le faltó precisión con el balón.
  • Luka Sucic (6,5): como el resto del centro del campo de la Real Sociedad, con más presencia defensiva que ofensiva. Eso sí, cometió algunos errores con balón que terminaron en ocasiones del Girona.
  • Ander Barrenetxea (7): entró bien al partido el extremo de la Real Sociedad, con un disparo a puerta en una ocasión clara. Completó varios regates y ganó duelos, pero tuvo que abandonar el campo por una tempranera lesión.
  • Take Kubo (4): poca participación del nipón. Apenas completó 9 pases en casi 1 hora de partido, pero es que en los duelos tampoco estuvo contundente.
  • Mikel Oyarzabal (6): no participó tanto como acostumbra, pues el dominio del balón fue del Girona. Aun así, le tocó hacer el trabajo sucio peleando con los defensas y llevándose balones para desahogar a los suyos.
Jon Martín celebrando su gol en Montilivi
Jon Martín celebrando su gol en Montilivi. Europa Press
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Las notas de los suplentes

  • Pablo Marín (4): jugó como extremo por el lesionado Barrenetxea. No aportó tanto como un centrocampista y, además, perdió la marca de Arnau Martínez en el gol del Girona.
  • Carlos Soler (6,5): su entrada se notó, pues puso mucho criterio cuando la Real Sociedad conseguía tener la pelota. En defensa estuvo correcto.
  • Gorka Carrera (5): no tuvo la participación esperada, pues le tocó emplearse en defensa y apenas completó 6 pases en algo más de media hora.
  • Beñat Turrientes (s.c.)
  • Igor Zubeldia (s.c.)
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