Pepe Jiménez Sevilla, 14 MAY 2026 - 21:31h.

"Ahora me queda ganar títulos con el Betis"

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Hay imágenes, como esas lágrimas de Isco Alarcón tras la cita ante el Elche, que pueden encender alguna alarma, pero cuando el capitán asegura tener "cuerda para rato", se olvida todo. El '22' del Betis ha atendido a los medios oficiales de la entidad y, durante una extensa entrevista, ha dejado claro que quiere ser el líder bético en la Champions League... y ganar títulos con esta camiseta.

"Todavía tengo cuerda para rato. Confío en recuperarme bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene, que se vienen cosas ilusionantes", comienza diciendo el mediapunta sin dejar espacio a la duda.

Durante una extensa entrevista, Isco Alarcón intenta no detenerse en "lo pasado" y mira con optimismo a todo lo que le llega al Betis. "Los jóvenes béticos han visto un Betis campeón de copa, un Betis que ha llegado a una final europea, van a ver a un Betis en la Champions. Así que bueno, yo creo que este es el camino y ojalá vengan muchos más éxitos con este equipo".

Isco Alarcón quiere más

En una charla mucho más relajada de lo habitual, el mediapunta sonríe, bromea y recuerda que en su presentación ya dijo que quería jugar la Champions League... y algo más. "Cuando vine aquí, vine con el objetivo de intentar jugar la Champions con el Betis. El siguiente objetivo que me marqué era ganar un título con el club, así que ojalá pueda conseguirlo de aquí a todos los años que me quedan como jugador del Betis".

"En el futuro nadie sabe lo que puede pasar, pero aquí entre todos tenemos que intentar, como he dicho antes, que esto no sea el techo, que esto se convierta en algo cotidiano, de año tras año, y aquí, bueno, como capitán veo el grupo que hay, el cuerpo técnico veo una ilusión tremenda, y ojalá podamos seguir dando pasos de gigante y creciendo mucho juntos", dice imaginándose un futuro (aún más) brillante en La Cartuja.