Pepe Jiménez Sevilla, 14 MAY 2026 - 18:13h.

"No es uno de los mejores entrenadores en lo táctico; pero es espectacular"

Guardado desafía a Monchi: "Con los del Sevilla tendrá jerarquía para que se callen; ¿Qué me va a decir a mí?"

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Andrés Guardado, exjugador del Betis, ha concedido una extensa e interesante entrevista en El Camino de Mario, el canal de Mario Suárez, y entre otros muchos temas, ha recordado la "fuerte" pelea que tuvo con Manuel Pellegrini, explicándola al detalle.

El exfutbolista, que señala al Betis como "el club más importante de mi carrera", recuerda con especial cariño todo lo vivido en Sevilla, pero admite que la discusión con Manuel Pellegrini acabó por adelantar su marcha.

"Manuel Pellegrini es un entrenador super especial. Con él fue espectacular, hasta que hubo un detalle que me hizo explotar. Nos peleamos fuerte, es parte de la razón por la que me voy a México. Si no me hubiese peleado, no me habría ido", comienza contando.

Sin querer hacer demasiado daño, al asegurar que hoy tiene "una relación espectacular", Guardado sí evidencia tener cierto recuerdo amargo del chileno. "Sentí que Manuel no me valoraba esa parte mía, sino que me veía como un complemento, pero que no me necesitaba en el campo. Soy jugador de fútbol, no psicólogo. Me ponía los partidos que nadie quería jugar, cuando el partido iba mal, el primer cambio era yo. Me empezó a irritar, me mandaba a calentar y no jugaba... se lo había hecho a Joaquín alguna vez y era algo que hablábamos en el vestuario".

"Llegó un partido en casa, yo lo traía en la cabeza, yo cometí el error de no hablarlo antes, íbamos 0-0 creo y en el descanso, él tenía automático, que si la cosa iba mal, me quitaba. Entramos y dijo que me iba a cambiar No le dije nada, pero cogí mis cosas y me fui a casa. Error mío. Con más calma, pensé que vendría a hablar conmigo y lo arreglaríamos fácil", recuerda el mexicano.

Manuel Pellegrini no se detuvo con él, sino que fue más allá y lo hizo delante de todo el grupo. "Él lo habló delante de todos, empezó a decirme cosas que no me parecieron y no me quedé callado. Solté toda la mierda. No estuvo bien. Después de la pelea, me castiga dos partidos. Fue en Navidad, me fui enojado de vacaciones y me llegó la oferta para irme a México. Pensé que mi ciclo había terminado".

La concepción de Andrés Guardado sobre Manuel Pellegrini

En este sentido, al ser preguntado por el Pellegrini entrenador, Guardado comenta que "él sabe, es un viejo lobo, él se las sabe todas. No es el mejor entrenador tácticamente, porque no lo es, no es un entrenador como Luis Enrique o los de ahora, muy tácticos, que hacen cosas, él es básico, pero sabe meter a los buenos. Él huele al jugador, él huele el que está bien y el que no, él huele qué jugador es para cada partido. Lo peor es que no trabajar tanto táctica o no analizar tanto al rival, dejas mucho dependiendo de los jugadores y alomejor los jugadores necesitan esa ayuda desde fuera, pero es un entrenador espectacular. Ahora tenemos una relación perfecta".