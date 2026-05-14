El Atlético fija la obligación de Julián Álvarez si quiere salir: "Tiene que explicarlo"

Ángel Cotán 14 MAY 2026 - 13:13h.

El argentino negocia su renovación... y acumula intereses

El plan del Atlético de Madrid para suplir a Griezmann y la millonada del PSG por Julián Álvarez

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En un final de temporada descafeinado tras la derrota en la Copa del Rey y la eliminación en la UEFA Champions League, Julián Álvarez acapara los focos en el Atlético de Madrid. El campeón del mundo ha vivido un curso irregular en el que su nombre sobrevoló constantemente el mercado de fichajes. Con el verano a la vuelta de la esquina, el goleador acumula intereses, aunque también negocia su renovación con la entidad colchonera.

Con contrato hasta 2030, la Araña está feliz en Madrid, pero ha transmitido al club su deseo de ganar títulos. A sus 26 años, el de Calchín se muestra ambicioso y ese deseo implica un esfuerzo rojiblanco en la planificación de la siguiente temporada.

El Atlético afronta los cantos de sirena por su delantero estrella con calma y tranquilidad, siendo consciente de su prohibitivo precio para la gran mayoría de clubes. El PSG, con esa capacidad económica, también acecha, aunque el periodista Matteo Moretto anuncia la obligación del propio Julián Álvarez con la entidad madrileña si quiere marcharse.

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El Atlético fija la obligación de Julián Álvarez si quiere marcharse

En el programa La Pizarra de Quintana de Radio Marca, este experto en mercado actualiza el estado de la situación del ariete argentino: "Quiero puntualizar algunos puntos. El Atlético quiere que siga, el chico está contento en Madrid y claramente es cierto que quiere ganar títulos. Quiere que el Atlético sea un equipo que gane títulos. Hay una negociación en curso por la renovación, están en ello".

Eso sí, el escenario de la salida también se contempla, aunque el Atlético de Madrid tiene claro qué debe hacer Julián Álvarez en ese caso: "El futbolista, si quiere salir, tiene que dar la cara explicando que es su decisión y que quiere salir él mismo. De momento, ningún club se ha puesto en contacto con el ATM. Es cierto que al PSG le gusta".

Por último, el periodista confirmó el precio que se viene comentando en las últimas semanas: "Según lo que me cuentan, entre los 100 y los 130 millones. De momento lo veo súper complicado. Hay que valorar que PSG o FCB metan futbolistas de por medio".