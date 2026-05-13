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El Atlético de Madrid contesta a Florentino Pérez tras sus dardos: "Perturbación anímica"

Enrique Cerezo y Florentino Pérez, en el palco del Metropolitano
Enrique Cerezo y Florentino Pérez, en el palco del Metropolitano. EFE

  • El club rojiblanco contesta al presidente del Real Madrid a través de sus redes

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El Atlético de Madrid responde a Florentino Pérez. El club rojiblanco ha realizado una publicación a través de sus redes sociales en clara alusión al presidente del Real Madrid, que durante su rueda de prensa de este martes mencionó dos veces a la entidad rojiblanca, incitando a los periodistas a 'meterse' con los vecinos. 24 horas más tarde, desde el Metropolitano han calificado estas alusiones como una "obsesión".

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