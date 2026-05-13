Diego Páez de Roque 13 MAY 2026 - 17:52h.

Rodrigo Mendoza tuvo que ser sustituido en El Sadar

El Atlético de Madrid escuchará ofertas para vender a Thiago Almada

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El Atlético de Madrid quiere terminar la temporada con buen sabor de boca y, además de darle a Antoine Griezmann la despedida que merece, ganar los dos partidos restantes de la campaña 2025/26. Sin embargo, no será fácil para Diego Pablo Simeone, que cuenta con una larga lista de lesionados y sancionados para lo que resta de temporada.

Ayer, en la victoria contra Osasuna, el técnico argentino perdió a Marcos Llorente para el encuentro contra el Girona del próximo domingo. Una baja sensible y más cuando tanto Johnny Cardoso, Giuliano Simeone o Nahuel Molina sufren diferentes lesiones por las que podrían no estar en el choque liguero. Eso sí, la baja de Marcos Llorente es por ver la tarjeta roja en El Sadar, por lo que su ausencia no preocupa más allá.

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Lo de Mendoza queda en un susto

Sin embargo, quien sí dio el susto anoche en Pamplona fue Rodrigo Mendoza. El joven centrocampista partió de inicio acompañando a Koke y a Obed Vargas frente a Osasuna. Ante las múltiples bajas, Diego Pablo Simeone decidió confiar en el exjugador del Elche para el choque. No obstante, no duró más de 18 minutos sobre el terreno de juego.

El '4' rojiblanco fue sustituido por Robin Le Normand tras sufrir un golpe en el gemelo que le dejó KO después de un gran inicio de partido, donde gozó de la ocasión más clara tras un gran pase de Antoine Griezmann.

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Rodrigo Mendoza se tiró al suelo llevándose la mano a la zona dolorida y pidiendo el cambio. Todo parecía que se trataría de una rotura muscular, aunque los resultados finales han determinado una lesión de menor alcance que el esperado.

Según ha informado el diario MARCA, se espera que Rodrigo Mendoza esté entre 10 y 15 días de baja. Un plazo de tiempo que podría permitirle estar presente en el último encuentro de la temporada frente al Villarreal para así cerrar LALIGA EA Sports.