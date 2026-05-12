Triunfo rojiblanco ante Osasuna con el árbitro como protagonista

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en El Sadar, un sobresaliente y dos suspensos

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Si no fuera por el VAR, el Atlético de Madrid se habría marchado de El Sadar muy probablemente con una derrota. Pero ganó. Y eso significa para CA Osasuna que sigue peligrosamente cerca del descenso y para los rojiblancos, esta vez de azul, que aún pueden pelear la tercera plaza, aunque sólo sea por honor. Para todo lo demás, un arbitraje lamentable de Guzmán Mansilla, que enseñó nada menos que 11 tarjetas amarillas y una roja a lo largo del encuentro. Un show.

Guzmán Mansilla la lía en El Sadar

El Atlético salió a El Sadar con una plaga de bajas y casi sin jugadores del primer equipo. Osasuna, consciente de que el triunfo del Levante le dejaba a sólo 3 puntos del descenso y de que una victoria le metía en la pelea por los puestos europeos, así está la situación. No era el mejor duelo de la jornada, para qué engañarnos, así que el bueno de José Luis Guzmán Mansilla se encargó de darle algo de emoción. Y de qué manera.

El colegiado se comió una mano clamorosa de Javi Galán después de que Mendoza, que luego se retiró lesionado, fallara un mano a mano ante Aitor. Le avisaron desde el VAR y transformó la pena máxima Lookman en una de las pocas llegadas en ataque del cuadro rojiblanco. Se volcó el equipo rojillo a partir de ahí y sucedió lo que nunca sucede: Budimir falló dos ocasiones clamorosas ante Musso, la segunda tras un regalo incomprensible de Koke.

El añadido fue largo porque el VAR había actuado y se agrandó aún más porque el VAR tuvo que volver a actuar. Y es que Guzmán Mansilla se inventó un penalti de Musso sobre Budimir que le tuvieron que corregir desde Las Rozas para evitar el empate sobre la bocina y dejar al delantero con la miel en los labios.

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Parada de Musso, gol de Sorloth, expulsión de Llorente

Movió el banquillo Simeone dando entrada a Sorloth por un irrelevante Almada, algo que ha dejado de ser noticia. Siguió Guzmán Mansilla a lo suyo tras el paso por vestuarios, señalando un fuera de juego inexistente de Lookman y dejando sin amonestación a Torró tras agarrar de los pelos al nigeriano.

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Tenía una marcha más Osasuna de manera muy evidente, más intenso, más metido en el partido, pero con dificultad para generar ocasiones claras. Musso evitó el empate de Budimir con una intervención maravillosa antes de que llegara el 0-2: Pubill y Llorente irrumpen, se asocian, llegan a línea de fondo y se la sirven en bandeja a Sorloth.

Aún hubo tiempo para que Rosier evitara el tercero de Sorloth, para que Marcos Llorente acabara en la calle por doble amarilla, la segunda muy clara tras cortar un contragolpe, y para que Kike Barja hiciera el 1-2 en el 91'. Había añadido 3' el colegiado que luego transformó en 5', vaya usted a saber por qué, pero no se movió marcador en una noche que deja al cuadro rojillo mirando de reojo al descenso y a los dos equipos muy enfadados con el árbitro. No es para menos.