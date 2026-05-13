Celia Pérez 13 MAY 2026 - 00:09h.

Kike Barja y Lisci cuestionaron el arbitraje del partido

El uno por uno de Osasuna ante el Atlético de Madrid: notas de la derrota en El Sadar

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En la recta final de la temporada, son varios los equipos que aún se juegan mucho. Y uno de ellos es Osasuna, que esta noche ha caído en El Sadar ante el Atlético de Madrid en un duelo en el que no han acabado nada contento con la actuación arbitral. El cuadro rojillo no ha podido certificar la permanencia aún y tras el duelo, Kike Barja y Lisci han comparecido y han dejado muy claro el malestar del equipo con la decisión de Guzmán Mansilla de no expulsar a Marc Pubill en una jugada clave.

Ante las cámaras de Movistar+, Kike fue muy claro. "Yo creo que ha sido un partido más que digno del equipo contra un equipo de mucho nivel. Hay decisiones que marcan los partidos. Creo que las decisiones de VAR pueden ser correctas, pero hay un falta muy clara de Pubill a mí en una jugada que se desentiende del balón, con uno 1-0 y 30 minutos por delante, que es una tarjeta clarísima. No puede ser. Es algo muy claro. Uno se va enfadado porque uno tiene que hacer muchas cosas bien contra un equipo de este nivel para ganar y si encima, todas las cositas pequeñas van del lado del equipo grande como toda la vida, uno se va muy enfadado a casa", señaló.

Poco después, el técnico rojillo también fue cuestionado por la actuación del colegiado y dicha jugada, y en sintonía con su jugador dejó clarísima su opinión. "Es que la roja a Pubill es clarísima. No se puede no sacar. Es un error que nos condiciona muchísimo. Íbamos 1-0, genera la jugada del 2-0. Son fallos que a estas alturas no se pueden hacer. Hay que tener más cuidado. El árbitro lo ha hecho sin maldad, pero no puede ser", apuntó.