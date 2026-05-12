Celia Pérez 12 MAY 2026 - 23:33h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Lisci

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras el empate del Girona y el fin de la jornada 35

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Osasuna se ha medido este martes al Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la jornada 36 de LALIGA EA Sports. Los de Lisci cayeron en casa en un partido donde tuvieron sus ocasiones, pero en el que no pudieron combatir los goles de Lookman y Sorloth. En el tramo final, Kike Barja consiguió recortar distancias y dejar el 1-2 en el marcador.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto rojillo en el partido disputado en el estadio de El Sadar.

Aitor Fernández [7]: entró en portería tras el cuestionado partido de Sergio Herrera en el Ciutat. Bien frente Mendoza antes del penalti. Gran mano abajo en un disparo de Pubill.

Valentin Rosier [6]: subió y trató de conectar con sus compañeros, aunque en una jugada de Pubill por su banda llegó el segundo gol colchonero. Bien a la hora de tapar a Sorloth en carrera.

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Alejandro Catena [5]: fue el encargado de sacar el balón con sentido desde atrás. Le dio demasiado espacio a Sorloth en el gol. Vi o la amarilla tras una jugada con Le Normand.

Enzo Boyomo [5]: no estuvo demasiado exigido. Partido correcto sin grandes complicaciones, solventando con seguridad las ocasiones en su área. Cartulina amarilla por una falta a Sorloth.

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Javi Galán [4]: partido bastante flojo. Cometió penalti por mano en un balón de Griezmann y por el que vio la cartulina amarilla.

Torró [7]: está en todo, en la base, pero también se suma al ataque llegando como mediapunta. Tremendo su trabajo defensivo, recuperando y no cediendo nada.

Moncayola [7]: buen partido también del centrocampista, repartiendo el juego y subiendo al ataque cuando lo requería el partido. Mucho trabajo para darle un respiro al equipo.

Rubén García [6]: siempre activo, metió balones al área con mucha intención. Vio la cartulina amarilla por una falta a Lookman.

Raúl Moro [5]: participativo, aunque le costó en una banda defendida por Marcos Llorente. Tuvo abandonar el terreno de juego en el 36' lesionado.

Moi Gómez [6]: recorriendo todo el campo, metió balones al área y estuvo bien en los esfuerzos defensivos.

Budimir [5]: el alma en ataque, el equipo lo buscó con balones en largo. Falló una clarísima tras aprovechar un error de Koke en la salida, pidió un penalti que fue anulado tras la revisión en el monitor y tuvo un remate medido que obligó a lucirse a Musso. Cartulina amarilla por un empujón a Pubill en el área.

Sustituciones en Osasuna

Kike Barja [5]: peleando todo en el área. Pique con Marcos Llorente. Terminó viendo la cartulina amarilla por protestarle al colegiado tras una jugada con Koke. Anotó el 1-2 tras aprovechar un rechace en el área.

Abel Bretones [5]: tuvo un buen centro medido a Budimir que paró Musso.

Raúl García de Haro [4]: apenas sin entró en contacto con el balón.

Aimar Oroz [3]: precipitado, con pérdidas.

Osambela [3]: apenas incidió en el juego en lo que estuvo en el césped.