Uno por uno y notas de Osasuna ante el Barça, los últimos 10 minutos penalizan un gran partido

Fran Fuentes 02 MAY 2026 - 22:58h.

Así jugaron los de Alessio Lisci en su partido frente a los culés en El Sadar

Víctor Muñoz se cae ante el Barça pero no preocupa de cara al Mundial

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CA Osasuna cayó derrotado pese al buen partido jugado frente al FC Barcelona. Ponemos notas a los jugadores de Alessio Lisci por su partido jugado en El Sadar.

Sergio Herrera (6): Varias paradas de mérito que mantuvieron el marcador en blanco... Hasta que Lewandowski anotó el primero.

Valentin Rosier (5): Partido de mucha más implicación defensiva que de costumbre. Tuvo que lidiar con Joao Cancelo y Fermín, y resolvió casi siempre bien. Subió menos, pero aportó cuando lo hizo.

Alejandro Catena (5): Estaba haciendo un gran partido hasta que se le fue, por primera vez, Lewandowski en la acción del 0-1. Justo después, Ferran le pilló la espalda y marcó el segundo. Dos despistes que costaron dos goles.

Enzo Boyomo (7): Despejó todo lo que le pasó cerca, y salió bien al corte y la anticipación cuando tuvo que hacerlo.

Javi Galán (5): Muy concentrado en defensa y autosuficiente en ataque. Le dio el día a Eric García, incluso sacándole una tarjeta amarilla. Defendió fatal en la acción del gol, sin encimar a Rashford en los minutos finales y permitiéndole centrar.

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Jon Moncayola (5): Apareció tanto en defensa, siempre muy pendiente de Pedri, pero le costó generar con el balón en los pies.

Lucas Torró (4): Muy generoso en las ayudas defensivas en la frontal del área, pero con balón estuvo sumamente fallón.

Rubén García (6): Ayudó muchísimo en defensa y generó algunas de las pocas ocasiones de peligro de Osasuna.

Moi Gómez (7): Generó cierto peligro para Osasuna recibiendo entre líneas, y puso al equipo en situaciones de gol en varias ocasiones, pero no pudieron aprovecharlas.

Raúl Moro (5): Dejó varias jugadas de peligro, pero fue una auténtica máquina de perder balones.

Ante Budimir (6): Tuvo un par de ocasiones pero no logró transformar ninguna.

Aimar Oroz (-): Sin calificar.

Raúl García de Haro (7): Apareció poco, pero aprovechó un centro medido de Bretones para recortar distancias y meter en el partido a Osasuna.

Asier Osambela (-): Sin calificar.

Kike Barja (-): Sin calificar.

Abel Bretones (6): Puso un centro medido a Raúl cuando todo parecía perdido y volvió a meter en el partido a Osasuna.