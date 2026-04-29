Tira y afloja del Barcelona con Víctor Muñoz, las dudas de Osasuna y la postura del Real Madrid

Fran Fuentes 29 ABR 2026 - 09:16h.

Deco se reunió con sus agentes; la explosión del jugador precipita una decisión en el club blanco

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Víctor Muñoz se ha convertido en una de las sensaciones de LALIGA, llegando incluso a debutar con la Selección Española. El extremo de Osasuna suscita gran interés en toda Europa, siendo el FC Barcelona uno de los primeros clubes en ponerse en contacto con su entorno. En este sentido, desde el club rojillo la intención es la de mantener al jugador, pero son conscientes de que una gran oferta puede llegar. Eso sí, el Real Madrid, que también se guarda una opción de recompra, se llevaría el 50% del traspaso, por lo que el club solo valoraría una venta importante si es por su cláusula de rescisión o una cifra cercana a la misma.

En este sentido, según informó SPORT, Deco se reunió la pasada semana con los agentes de Víctor Muñoz. El director deportivo barcelonista le hizo saber su interés y planes para reforzar el ataque barcelonista. Sin embargo, la citada información revela que, incluso así, el Barcelona no lo tiene claro. El primer motivo es que en ningún caso quieren pagar la cláusula de rescisión, fijada en 40 millones de euros. Es decir, de entrada, habría que negociar. Y, en segundo lugar, al Barça no le gusta que la mitad del dinero que pagarían por el futbolista vaya para las arcas del Real Madrid.

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Esto ha provocado un tira y afloja, más cuando la opción de compra por Marcus Rashford (que el club intenta renegociar) es de 30 millones, más barato que Víctor Muñoz, y que el club tiene opciones similares en la agenda como recomprar a Jan Virgili, extremo del RCD Mallorca, que vendieron el pasado curso por apenas cuatro millones. Es más joven, más barato y ha cosechado números más o menos similares.

La explosión de Víctor Muñoz precipita varios escenarios en el Real Madrid

En este sentido, el Real Madrid tiene una postura bastante clara. Al club blanco, según informa el diario AS, le gustaría que Víctor Muñoz siguiera una temporada más en Osasuna, club con el que hay buenas relaciones y un trato de cercanía. La intención primordial, según la citada información, era que jugara allí hasta 2027 y, entonces, más fogueado todavía, activar la opción de recompra. Sin embargo, las circunstancias se han precipitado, el jugador ha explotado y hay muchos clubes interesados en hacerse con sus servicios.

En este sentido, no quieren precipitar acontecimientos. Y es que, más allá de la mera opción de compra, también hay un derecho de tanteo. Es decir, Osasuna debe informar en todo momento de las negociaciones que se establezcan por el jugador, y un pacto para tomar una decisión conjunta. Es por eso que, de momento, no se cierra ningún escenario. Desde su recompra este mismo verano para que sea una opción desde el banquillo al ataque del Real Madrid, hasta recuperarle para hacer negocio o incluso permitir que Osasuna le venda por una cantidad elevada y así ingresar un buen pico por un jugador sin prácticamente ningún esfuerzo.

Eso sí, bajo ningún concepto quieren que sea al Barcelona. Lo que sí tiene claro el Real Madrid, según informó hace algunas semanas José Félix Díaz en el diario AS, es que el club blanco no permitirá que Víctor Muñoz fiche por el conjunto azulgrana. Si el interés de los barcelonistas persiste, entonces plantearían ejercer la opción de recompra.