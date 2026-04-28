Por qué el Real Madrid ha mandado a Thiago Pitarch de vuelta al Castilla

Fran Fuentes 28 ABR 2026 - 15:18h.

El mediocentro echará una mano a sus compañeros para en un torneo internacional y en Primera RFEF

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Thiago Pitarch fue una de las irrupciones más destacadas y de lo poco salvable en la temporada del Real Madrid. El canterano, a sus 18 años, respondió en escenarios de exigencia, aunque ha ido de más a menos con el paso de las semanas. Y es que, si bien cayó de pie en el primer equipo, haciéndose fundamental y justificando la confianza de Álvaro Arbeloa hasta el punto de asentarse como titular en el centro del campo, en los últimos encuentros ha protagonizado un bajón en su rendimiento, demostrando una vez más el tópico de que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. En este sentido, el club ha considerado que el jugador vuelva con el Castilla, que milita en el Grupo 1 de la Primera Federación.

Pero ¿a qué se debe esto? ¿Es por su mal rendimiento que no continúa? ¿O se debe a otras causas? Pues bien, lo cierto es que el regreso de Thiago Pitarch con el Real Madrid Castilla se debe a que el equipo está disputando las semifinales de la Premier League International Cup frente al Dinamo de Zagreb. De este modo, el mediocentro forma parte de la expedición que ha viajado a Londres para esta eliminatoria. En este sentido, el futbolista echará una mano al equipo entrenado por Julián López de Lerma para tratar de levantar un título al segundo equipo blanco.

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El Real Madrid Castilla se jugará el ascenso con Thiago Pitarch en sus filas

Del mismo modo, después de esta eliminatoria, el futbolista se mantendrá en el filial madridista hasta final de temporada. Esto se debe a que los blancos se están jugando el ascenso a LALIGA HYPERMOTION, algo que sería importantísimo para el filial merengue para que sus futbolistas se desarrollen y se curtan en el fútbol profesional desde bien pronto. Esto facilitaría el salto de jugadores al primer equipo, ya que la diferencia del salto entre Segunda y Primera es menor que con Primera RFEF. En este sentido, cabe recordar el último gran filial merengue, con Morata, Jesé, Carvajal, Nacho o Callejón. Eso sí, el jugador no disputa un encuentro con sus compañeros del filial desde el pasado 8 de febrero.

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Sea como fuere, la bajada de Thiago Pitarch no responde a problemas de rendimiento ni a algo extradeportivo, y mucho menos a que Álvaro Arbeloa no confíe en los jugadores del filial para el primer equipo. Es, más bien, que el segundo equipo merengue tiene unos retos deportivos ilusionantes por delante, y cuantos más jugadores importantes sean, mucho mejor. Por eso el mediocentro bajará a echar una mano y tratar de llegar al Castilla al fútbol profesional.