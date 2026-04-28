Fran Fuentes 28 ABR 2026 - 13:55h.

El brasileño ya ha sido intervenido en Finlandia y todo ha transcurrido de manera satisfactoria

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Éder Militao ya ha sido operado en Finlandia de su lesión, una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. El brasileño ha sido intervenido por el doctor Lasse Lempainen, uno de los mayores especialistas en esa dolencia. De este modo, comienza una nueva cuenta atrás para el brasileño, que ha decidido poner fin a la temporada, intervenirse ahora y no seguir jugando con riesgo a una lesión aún más importante, aunque ello le haya supuesto renunciar a disputar el Mundial con Brasil. De este modo, se espera que el defensor esté fuera de los terrenos de juego unos cinco meses, volviendo, seguramente, para el mes de septiembre aproximadamente.

De este modo, Éder Militao ha tenido que parar de manera obligada debido a una recaída de su anterior lesión. Y es que diversas informaciones apuntan a que no se le ha acabado de cerrar bien la cicatriz de la operación anterior, lo que le ha conllevado un nuevo dolor muy intenso y la necesidad de pasar, una vez más, por el quirófano. Una pena para el conjunto blanco, ya que el brasileño había vuelto a muy buen nivel tanto en el plano físico como en el técnico, siendo el líder de la defensa. Del mismo modo, se trata de uno de los hombres destacados del vestuario del Real Madrid, por lo que su ausencia se notará todavía más en el plano personal.

Así las cosas, el Real Madrid, sea con el entrenador que sea, apunta a que solo tendrá a tres centrales disponibles para el arranque del próximo curso en LALIGA. Y es que, sin Éder Militao, y dando por hecho que Antonio Rüdiger sigue (aún no lo tiene claro), solo estarían el alemán, Dean Huijsen y Raúl Asencio. Sea quien sea el entrenador que dirija al conjunto blanco el próximo curso, lo tendrá crudo en el arranque, a no ser que el club acuda al mercado de fichajes.