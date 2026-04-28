Celia Pérez 28 ABR 2026 - 07:26h.

El banquillo del Real Madrid vuelve a estar a debate

Los siete jugadores señalados por Álvaro Arbeloa para salir del Real Madrid

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En menos de un mes finalizará una temporada que no ha sido nada fácil para el Real Madrid. Con cambio de entrenadores, de Xabi Alonso a Álvaro Arbeloa, el club no ha conseguido dar con la tecla esta temporada. Sin ningún título, el cuadro blanco cerrará un año pensando ya en quién será el próximo encargado de dirigir a la plantilla y ahí no son pocos los nombres que rondan la órbita madridista, aunque Fernando Morientes no tiene ninguna duda del quién sería su apuesta para el banquillo.

El exdelantero, en el El Partidazo de Cope, apuesta por el nombre de Raúl González, el que fuera durante años encargado de dirigir al Real Madrid Castilla que acabó saliendo la temporada anterior. "Al que le hubiese propuesto al principio de temporada anterior. Al que estaba en la cantera el año pasado", aseguró Morientes a ser preguntado por quién apostaría", comenzó señalando.

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"Si le vas a dar la oportunidad a alguien joven, primero tienes que hacer un proyecto para un entrenador. Primero tienes que desnudar al entrenador y saber cómo juega y sabes si las piezas que tú tienes van a servir. Habrá que preguntárselo al club. Me sorprendió mucho la salida de Raúl del club, de la manera que fue. Alguien que estuvo tanto tiempo, tratándose de Raúl", apuntó.

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Con Álvaro Arbeloa más que cuestionado, alrededor del club blanco ha comenzado un auténtico casting de entrenadores entre los que suenan nombres como el de Pochettino, Mourinho o Scaloni. Precisamente sobre este último, ayer contó Adrián Fouz en ElDesmarket, que el club blanco ya había sondeado su posibilidad, pero que sería Florentino Pérez el que tomaría la decisión. Esta vez sería el presidente blanco, el que sin asesoramiento, se encargará de encontrar al candidato idóneo para hacerse cargo del primer equipo blanco.