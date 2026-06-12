Álvaro Borrego 12 JUN 2026 - 21:04h.

El futbolista del Rael Betis promete "trabajar cada día, con más fuerza e ilusión que nunca, para volver mejor y más fuerte"

La FIFA podría indemnizar al Betis por la lesión de Ez Abde

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Ez Abde reconoció este jueves que no poder participar en el Mundial de 2026 por una lesión de rodilla es "un golpe muy duro". Sin embargo, aseguró que no se rendirá y que va a trabajar para regresar "mejor y más fuerte". "Quería empezar agradeciendo de corazón todos los mensajes de apoyo y cariño que he recibido estos días. Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele", escribió el futbolista del Real Betis en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El extremo del Real Betis añadió que en los momentos difíciles la fe, la paciencia y la gratitud cobran mayor valor y expresó su deseo de suerte para la selección marroquí: "Estoy convencido de que harán todo lo posible para representar a nuestro país con orgullo".

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Sin embargo, desde ya el futbolista se centra en su recuperación, con el deseo de volver todavía a un nivel mejor: "En los momentos difíciles es cuando más valor tiene la fe, la paciencia y la gratitud. Quien me conoce sabe que no me voy a rendir. Voy a trabajar cada día, con más fuerza e ilusión que nunca, para volver mejor y más fuerte. También quiero desearle toda la suerte del mundo a nuestra selección. Estoy convencido de que harán todo lo posible para representar a nuestro país con orgullo. Pido a todos los marroquíes que estemos unidos detrás de ellos, apoyándolos en cada paso", concluía el escrito del futbolista.

La FIFA podría indemnizar al Betis por la lesión de Ez Abde

La FIFA tiene un programa de protección para los clubes de fútbol, que "serán indemnizados, hasta cierto punto, si sus futbolistas profesionales sufren lesiones a causa de un accidente mientras juegan con las selecciones absolutas representativas en partidos disputados en las fechas que figuran en el calendario internacional". Este programa de protección recoge que la FIFA paga un máximo de 7,5 millones de euros por jugador y accidente, a razón de 20.548 €/día de baja, hasta 365 días y siempre que un jugador esté de baja más de 28 días. Es condición sine qua non que la lesión vaya más allá de ese límite mínimo. Es decir, para que el Real Betis perciba una indemnización la lesión de Ez Abde debe alargarse más de 28 días y en caso de ser así recibirá 20.548 euros por cada día posterior a la fecha 28 dado que si la lesión es menor a ese día no está obligada a abonar ninguna cantidad.

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo. Los Leones del Atlas debutarán en el torneo frente a Brasil mañana sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. El grupo C lo completan Haití y Escocia.