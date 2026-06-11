Álvaro Borrego 11 JUN 2026 - 16:54h.

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Ez Abde se perderá el Mundial. El extremo marroquí sufre un esguince del ligamento lateral interno en la rodilla derecha y aunque en un principio se tomó la determinación de que siguiera en la concentración de su selección, finalmente se ha tomado la decisión de que tanto él como su compañero Noussair Marzaroui (lesionado en el mismo partido) salgan de la convocatoria para dar lugar a otro compañero. Un varapalo para el futbolista del Real Betis, llamado a ser una de las grandes sensaciones de la cita mundialista.

El club, conocedor de lo que esto puede suponer en lo anímico para el jugador, le ha mandado un bonito mensaje, transmitiéndole sus mejores deseos: "Sabemos lo que has trabajado para poder cumplir tu sueño mundialista. La vida a veces golpea de manera injusta, pero estamos convencidos de que tu fútbol y esfuerzo serán recompensados próximamente. Estamos contigo, Ez Abde", expresaba el Real Betis a través de sus redes sociales.

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Ez Abde, el mayor activo del Betis

El internacional marroquí, de 24 años, ha sido el futbolista más destacado esta temporada con el Betis con 15 goles (10 en LaLiga, 4 en la Europa League y 1 en la Copa del Rey) y 12 asistencias (8 en el torneo liguero, 3 en el continental y 1 en la competición copera) en 43 partidos.

Ez Abde se lesionó el pasado domingo en el amistoso disputado contra Noruega en Nueva Jersey (Estados Unidos), en el que también tuvo que retirarse del campo con una dolencia en un hombro el defensa del Manchester United Noussair Marzaroui, lo que ha llevado a su seleccionador a descartar a ambos jugadores.

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La selección marroquí llega a esta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá como una de las emergentes del fútbol internacional, después de que firmara una histórica actuación en la de Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Mundial. Los 'Leones del Atlas', que ocupan actualmente la octava posición en la clasificación de la FIFA, están encuadrados en el Grupo F y se medirán con Brasil, Escocia y Haití en la primera fase del torneo.